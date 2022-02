De Mairena del Aljarafe a Las Vegas pasando por Badajoz. El cantante Paco Candela actuará el próximo 5 de marzo en el palacio de congresos pacense tres meses después de acudir a la gala de los premios Grammy Latinos que se llevó a cabo en noviembre en Estados Unidos y donde estuvo nominado en la categoría de mejor álbum de flamenco con ‘Alma de pura raza’. «Me sorprendió muchísimo y consideraba que ya había ganado por el simple hecho de estar allí. Hay una medalla que nos dan solo por ser nominados. Cuando la cogí, dije que ya me podía ir a mi casa súper contento», manifiesta todavía entusiasmado.

En menos de dos semanas, llegará a Badajoz con su nueva gira donde, además de hacer un repaso a sus temas más conocidos y al disco que le ha dado proyección internacional, también presentará su último trabajo, ‘Paseo por lo eterno’, una recopilación de 14 canciones que escuchaba durante su niñez y adolescencia y que incluye a artistas como Rocío Jurado, Raphael o Los Chunguitos, entre muchos otros.

No es la primera vez que da un concierto en la capital pacense, y asegura que, si bien se siente «muy querido» por todos los sitios a donde va, «en Badajoz es impresionante el recibimiento que me dan, el cariño y las ganas de disfrutar de mi música que tienen».

Ahora, además, podrán hacerlo con muchas menos restricciones que antes. Candela no ha parado de trabajar durante la pandemia y ha seguido actuando hasta donde las medidas sanitarias le permitían. «Creo que no era el momento de retirarse del mercado, sino de todo lo contrario. A los conciertos entraba muy poquita gente, pero se iban contentos», explica. Ahora, añade, toca «arrancar los motores, que ya es hora de empezar a disfrutar la vida». De momento, no tiene pensado salir de España para hacerlo –«aquí, gracias a Dios, me quedan todavía muchas puertas por abrir»–, pero no se cierra a volver a cruzar el charco para llevar su música a todas partes.