Habla deprisa. Y mucho. Él mismo reconoce abiertamente su incontinencia verbal. Tiene varias entrevistas concertadas en solo una hora. Sin embargo, no apremia al otro lado del teléfono, se muestra amable, cercano y presume de su sangre extremeña. «Mi abuela materna era de Fuente de Cantos», recuerda. Mario Vaquerizo saldrá este viernes (20.30 horas) al balcón del ayuntamiento para dar el pregón del Carnaval de Badajoz, sabedor de que en la ciudad hay muchas ganas de recuperar el pulso a una fiesta que está en el ADN de los pacenses, que, además, este año estrena título. El periodista, cantante, tertuliano y showman está preparado para unirse a esta celebración. «Yo recomiendo que los carnavales se vivan con prudencia, coherencia, pero sin perder las ganas de volver a celebrarlos».

-¿Por qué cree que lo han elegido pregonero del Carnaval de Badajoz?

Creo que es porque el Carnaval de Badajoz me representa un poco en mi forma de ser: gente desprejuiciada, gente que quiere pasárselo bien, que no tiene ningún problema en disfrazarse y que quiere siempre celebrar cosas bonitas. En el fondo, yo creo que el Carnaval de Badajoz es muy Mario Vaquerizo. Desde pequeño siempre me ha gustado el Carnaval y lo sigue haciendo. Además, me gusta que una ciudad como Badajoz se inunde, no solo de gente de allí, sino del resto de España y de Portugal, para estar a gusto y celebrarlo, sobre todo, después de dos años sin poder hacerlo por la pandemia.

-Ha pregonado otras fiestas, pero se estrena en unos carnavales.

Es la primera vez que hago un pregón así, porque cuando me piden hacer un pregón en fiestas, siempre trato de que actúen Nancys Rubias, pero aquí la música ya la ponen las murgas y las comparsas. El Carnaval es muy diferente a otro tipo de fiestas populares, pero a mí un disfraz me gusta mucho. Además, en carnavales hay mucho disfraz de Mario Vaquerizo, con lo que tenía que estar el Mario Vaquerizo original disfrazado...

-¿De qué se disfrazará?

Es mejor mantener la sorpresa, pero quien me conozca un poquito imaginará por donde irán los tiros. En un primer momento pensé disfrazarme de Mario Vaquerizo, pero me pareció muy obvio y muy fácil. Tengo amigos en Badajoz y me dijeron, con toda la razón, que había que ir disfrazado.

-Una de sus señas de identidad es la espontaneidad. ¿Improvisará su discurso o lo ha preparado?

Estoy recopilando información sobre el Carnaval de Badajoz, porque tiene más de 40 años y acaban de ser declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, por lo que ser el pregonero el primer año con esta distinción tan importante para la ciudad es una responsabilidad. Pero sí es cierto que uno estas cosas las hace porque le apetece, entonces tienes que ir informado, pero también te tienes que dejar llevar por la emoción y la improvisación. Yo no soy mucho de escribir discursos, porque cuando lo he pretendido me ha salido fatal y yo lo que quiero es disfrutar, que la gente lo disfrute y que todos estemos a gustito.

-Será su primera vez en el Carnaval de Badajoz. ¿Se quedará algún día más?

Llegaré el mismo viernes, pero con tiempo para prepararme y ejercer como buen pregonero, que en el fondo no deja de ser un reconocimiento. Cuando depositan en ti la confianza de ejercer de pregonero de un Carnaval tan importante como es el de Badajoz, requiere ir tranquilo, sereno, muy bien disfrazado y luego disfrutar no sé hasta qué hora... pero largo. Al día siguiente tengo que volver a casa porque es el cumpleaños de mi mami y debo llegar a comer con ella, porque los cumpleaños de las mamás también hay que celebrarlos como los carnavales de Badajoz.

-Tiene una actividad profesional muy variada y una agenda repleta de actos. Ha tenido la oportunidad de promocionar el Carnaval de Badajoz tras ser designado pregonero.

Hoy (por ayer) vengo de una presentación de publicidad y he dicho que venía al Carnaval de Badajoz y el otro día en los 40 Principales también dije que iba a ser el pregonero. Yo creo que la mejor promoción es estar allí y que se capten imágenes. He visto las de compañeros que me han precedido, como Fernando Tejero o mi amiga Loles León, y las fotos eran espectaculares. Una multitud maravillosa.

-¿Les ha pedido algún consejo?

El otro día estuve con Loles León en el cumpleaños de nuestra amiga Bibiana Fernández y le comenté que iba a dar el pregón del Carnaval de Badajoz y me dijo: es lo mejor que puedes hacer, es gente simpática, divertida, que va a hacer que te sientas como en casa. Y, al fin y al cabo, sentirte querido siempre es una cosa chula. Además, no voy a hacer algo ajeno a mí, porque desde que tengo uso de razón he celebrado los carnavales. Al final la vida es un Carnaval (y entona la canción del mismo título de Celia Cruz entre risas).

-¿Lo acompañará Alaska?

- Olvido no puede venir porque está ensayando con los bailarines, pues iniciamos gira (con Fangoria) dentro de dos semanas en México y a la vez está lanzando su nuevo disco, por lo que tiene la agenda muy apretada. Pero si no fuera así, no le hubiese importado venir conmigo, porque a ella también le gusta este tipo de eventos. Me acompañarán Cayetano Fernández, mi amigo y actor, que es de Badajoz, y otros amigos que tengo en la ciudad. Si tuviera que ir solo tampoco me hubiera importado, porque sé que se me va a tratar muy bien, porque sois gente de bien y muy educada.