Si lo más novedoso de la primera noche del COMBA 2022 tuvo que ver con el debut de dos murgas integradas por jóvenes carnavaleros, la segunda sesión del concurso estuvo marcada por el retorno a las tablas de agrupaciones ya veteranas y, por ello, fácilmente reconocibles por la afición. Subieron al escenario Los Mirinda, Los Camballotas, A Contragolpe, Los Water Closet y Los ‘Muraniños’. Y sirvieron un variado y sabroso menú de degustación murguero, que hizo las delicias de un público deseoso de probar tanto preparaciones clásicas y tradicionales como de descubrir elaboraciones con ingredientes desconocidos.

Princesas con sorpresa

Los primeros en saltar a las tablas en la segunda jornada de este COMBA 2022 fueron Los Mirinda. Bautizaron su proyecto con el nombre de ‘Los Mirinda realmente salen’. Y es que la sorpresa que nos tenían preparada estaba muy vinculada a la realeza. Encarnaron a un rey que trata de encontrar pareja para sus hijas, a dos robustas princesas casaderas, a un puñado de seductores príncipes azules y a unos músicos que recordaban a esos juglares y bufones medievales que se ganaban la vida entreteniendo y divirtiendo a los nobles. Durante la presentación, delimitaron de manera muy precisa y cómica la personalidad, objetivos y razones de cada uno de los personajes participantes en el divertido enredo. Los pasodobles los dedicaron a animar a vivir, a disfrutar de la existencia y el carnaval, a felicitarse por el reencuentro con el público, a criticar a los corruptos y a esos villanos que medran y se enriquecen a costa del prójimo, y a animar al pueblo a rebelarse contra a las injusticias. En los cuplés bromearon a cuenta de Miguel Bosé y de esos mayores que fingen hacer deporte para contemplar a las mujeres practicando running. En el estribillo introdujeron una crítica al rey emérito partiendo del tipo que interpretan. A lo largo del popurrí situaron a sus personajes en distintas circunstancias para exprimir toda su vis cómica, pero no renunciaron a introducir algunas referencias a temas y personajes de actualidad. Finalmente, en su despedida cantaron con sentimiento a su princesa, Badajoz, y al carnaval.

Narcos rayanos

‘Este año pasamos’ es el nombre con que Los Camballotas han presentado su proyecto para esta edición del concurso. Los oliventinos situaron sobre el escenario a un grupo de narcotraficantes guasones a los que no conviene llevar la contraria ni enfadar. Desde el inicio de su actuación, abordaron de manera más o menos tangencial muchos temas de actualidad, aludiendo, también, a múltiples personajes conocidos. En la presentación dieron a conocer al tipo que encarnan este año y bromearon asignando distintas sustancias estupefacientes a algunas figuras políticas, pero no con objeto de despertarles un nociva adicción sino de divertirse jugando con la ironía y los dobles sentidos del lenguaje. En los pasodobles aludieron a la fiesta del carnaval y compararon el comportamiento y los atributos del gobiernos y la ciudadanía china con los de los españoles. Los cuplés los aprovecharon para cantar a propósito de la realización de los test para la detección de la covid-19 y del voto del diputado Alberto Casero. En el popurrí situaron a su personaje en distintas situaciones cómicas, y tocaron temas como la sucesión de olas de la pandemia y la declaración del carnaval pacense como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Finalmente, en su despedida, utilizaron términos lingüísticos manejados por los narcos pero para declarar su amor y pasión por el carnaval.

Realeza sumeria

Más tarde, A Contragolpe presentó su proyecto ‘El Secreto de Sumerio’. Los miembros de la murga saltaron a las tablas caracterizados como reyes sumerios, y presumieron del perfil precursor de su civilización en distintas materias, así como de algunos de los inventos que se les atribuyen. Introdujeron referencias al alcalde Ignacio Gragera o a Juan José Padilla, y utilizaron el leguaje para bromear sirviéndose de los dobles sentidos. Dedicaron sus pasodobles a criticar al rey emérito y a la monarquía, y a denunciar algunos comportamientos poco edificantes relativos a la participación en el COMBA. Sus cuplés se centraron en la nula fidelidad de su pareja y en elaborar, entre otras cosas, una teoría a propósito de la invención del reguetón. En su popurrí sonaron los nombres de Echenique, Guti o Ricardo Cabezas, y tocaron temas como el del uso y abuso de la red social Tik-Tok, la realización de pruebas PCR por conductos diferentes a la nariz o la extrañeza que pueden producir los menús de cocina de diseño. Para terminar, se despidieron enunciando todo lo que la realeza sumeria se llevaría de Badajoz para tenerla siempre en la memoria y continuar amándola aun en la distancia.

Arte conceptual

Tras el descanso, les llegó su turno a Los Water Closet, que este año presentaron a un personaje de creación propia: el artista conceptual ‘Andy Lucarhol’. Definieron muy bien todas las aristas del protagonista de su actuación, de tal modo que no tardamos en averiguar que el tal Andy, además de artista conceptual, es un caradura, un vendedor de humo y un vividor. No faltaron los habituales pasacalles y chascarrillos humorísticos entre sección y sección del repertorio, ni las alusiones verbales o visuales dirigidas a personajes como el concejal de festejos, el alcalde de Badajoz o el cantante Camilo. Sus pasodobles los dedicaron a explicar y poner de manifiesto algunas razones que les llevaron a decidirse por participar en esta edición del COMBA y a explicar el significado de los colores de la bandera arcoíris, para evitar la discriminación y reivindicar la pedagogía como medio de transmitir a las generaciones venideras la importancia de que nadie coarte su manera de sentir o amar. En sus cuplés se dedicaron a hacer yoga y convencer sobre las bondades de diferentes posturas y a viajar a Moscú para verse con Putin, al que amenazan para que no se le vaya a ocurrir lanzar un misil durante las fechas del carnaval. El popurrí lo aprovecharon para seguir exprimiendo toda la vis cómica de su personaje, alumbrando aspectos de su personalidad y relatando algunas de sus peculiares vivencias. Y en la despedida compartieron una suerte de manifiesto cantado a favor de la libertad, la transgresión, la vanguardia y la diferencia.

¡A jugaaaar!

Los encargados de poner el punto final a la segunda noche de concurso fueron los integrantes de la murga ‘Este concurso lo vamos a ganar’, es decir, ‘Los Muraniños’. Transformaron el escenario en un plató de televisión en que se desarrolla un concurso. El concurso lo dirige el presentador, que cuenta con la ayuda puntual de una azafata. Y en él participan dos equipos, el amarillo y el naranja. Inicialmente, fueron dando a conocer a los concursantes, compartiendo algún dato relevante sobre su personalidad, trayectoria o aspiraciones. En los pasodobles abordaron el caso de Joaquín Parra y la realidad del teletrabajo desde un punto de vista cómico. Por momentos, cada equipo cantaba unas respuestas, y en otros momentos todos los componentes de la murga lo hacían de manera conjunta. Al final de cada pasodoble se dio la opción al público de votar con cartulinas de colores a favor de uno u otro equipo. Los cuplés se decidieron utilizando la ruleta de la fortuna, y los dedicaron a bromear acerca de implementación de la identificación para perros y sobre la noticia de una agresión que sufrió Ricardo Cabezas. Finalmente, en el popurrí, a través de diferentes juegos y pruebas del concurso, sembraron de referencias a la actualidad local y nacional esta parte de su repertorio.