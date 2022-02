Tras los imprevistos iniciales marcados por la situación sanitaria, que llevaron a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura a autorizar una prórroga de 9 meses en el plazo de ejecución, las obras de ampliación y reforma de las instalaciones de la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz avanzan y se encuentran en torno al 50%, según confirma el arquitecto, Jorge López. La obra de reforma del edificio antiguo va algo más atrasada por la mayor incidencia de la pandemia, ya que la residencia mantiene su actividad

La previsión de que la obra completa culmine dentro de un año, en marzo de 2023, se mantiene, «si no hay ninguna incidencia nueva», que tenga que ver no solo con los contagios sino con los problemas de suministro de material que afectan a todas las obras.

El nuevo edificio cuenta con dos plantas (y sótano), con una superficie de 3.500 metros cuadrados, donde habilitarán 80 plazas (el actual tiene 174). Como curiosidad, en las habitaciones los armarios empotrados se han colocado hacia la fachada para utilizarlos como un elemento adicional de aislamiento térmico. La climatización es con suelo radiante. Existirá una unidad de demencia (con 6 habitaciones dobles y 12 individuales), otra de dependencia física (8 habitaciones individuales) y un área residencial en la primera planta con 24 habitaciones individuales. Dispondrá de salas de estar, de terapia y comedor independientes para cada área, sala de visitas y de recepción del centro de día, una terraza y un patio.

La parte nueva está conectada a la antigua, de manera que «al final van a funcionar como el mismo edificio». Esta conexión también es obra nueva, para acoplar los servicios del conjunto residencial. Como se ampliará la plantilla, se han tenido que incrementar los espacios de vestuarios (se triplican) y además se trasladará el taller de mantenimiento, entre otros. La lavandería, con mayor amplitud, los almacenes y los cuartos de instalaciones de todo el conjunto se ubicarán en el sótano del edificio nuevo. En el viejo, que se construyó hace 45 años, se han renovado las escaleras de evacuación, que estaban muy deterioradas. El proyecto incluye la urbanización exterior, con aparcamientos y accesos. En la cubierta del antiguo inmueble ya se han montado paneles solares y en el de nueva planta se colocarán en el frente delantero, ambos con una potencia (58 kilovatios) instalada que podrá cubrir el 50% de la demanda eléctrica.

El arquitecto hace hincapié en las dificultades que conlleva compaginar las obras de un edificio en uso, de manera que no se pueden anular servicios hasta que los nuevos puedan funcionar. En antiguo, que tiene siete plantas, están trabajando en estos momentos en la reforma de la última. El arquitecto apunta que el desarrollo de los trabajos se ha organizado de forma que afecte al menor número posible de residentes. Las obras irán bajando de planta para que se puedan ir ocupando las superiores. En todas las habitaciones se renovarán las ventanas, los armarios y equipos electrónicos, el aislamiento y la climatización, que será con bombas de aerotermia. También se han tenido que realizar obras que no se ven, como rehacer todo el saneamiento y las acometidas de gas y eléctrica. Asimismo la cocina se tendrá que hacer nueva por completo, de forma que el servicio no se deje de prestar a los usuarios.