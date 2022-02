El grupo municipal socialista ha pedido al equipo de gobierno que repare y actualice los aseos del parque de Castelar que «en demasiadas ocasiones» han sufrido «los ataques de los vándalos», según denunció ayer a través de un comunicado. El PSOE criticó que, aunque ahora los azulejos no están deteriorados, «no se puede permitir» que estos baños no cuenten con luz en ninguna de sus estancias o que no haya jaboneras, ni papel higiénico, ni para secarse las manos. En los inodoros han desaparecido las tapas y solo el servicio de hombres está adaptado para personas con movilidad reducida, aunque no cuenta con todos los elementos necesarios y, los existentes, están oxidados».

Los socialistas lamentan además que haya ventanas correderas en las que falta una de las hojas e «incluso» los cristales y que «lo peor de esta situación es que Parques y Jardines lo debe dar por bueno» pues lleva meses en este estado.