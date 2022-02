La Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba) va a tener que esperar de nuevo para iniciar la construcción de la promoción de 35 viviendas en El Campillo, anunciada desde 2015 y que pretendía ser el buque insignia de la rehabilitación de este entorno. Inmuba estaba pendiente del informe de la Dirección General de Patrimonio sobre los resultados de la extensa excavación arqueológica. El informe llegó al ayuntamiento el 10 de febrero y su contenido supone un nuevo retraso en la actuación más próxima a la Torre de Espantaperros. Patrimonio le viene a decir al ayuntamiento que la excavación está incompleta porque hay zonas donde no ha llegado hasta la cota final, por lo que la empresa adjudicataria tendrá que retomar los trabajos.

Según la dirección general, el proyecto de intervención arqueológica que aprobó en octubre de 2020 incluye la excavación completa del solar para establecer la relevancia arqueológica de todo el terreno, «según el Plan Especial de Ordenación, Protección y Actuación de Badajoz», que es una normativa municipal. Cuando la Junta recibió el proyecto por parte de Inmuba en septiembre, recogía expresamente que la cota de profundidad de la excavación la marcaría el arqueólogo director en función de los hallazgos. La Junta pidió a Inmuba que lo corrigiese pues, según la normativa indicada, «se deberá proceder a la excavación completa de los niveles arqueológicos hasta agotar la secuencia estratográfica». Se subsanó el proyecto según pedía Patrimonio y en noviembre se inició la excavación, cuyo informe final fue entregado en octubre de 2021 a la Junta, que en noviembre respondió negativamente y comunicó a la inmobiliaria que debía completar la excavación además de ampliar la documentación sobre los restos humanos hallados.

Según Patrimonio, solo se han agotado los niveles de excavación en «áreas concretas» y se ha dejado sin excavar, o solo de manera superficial, la zona central y otra en la que han aparecido restos de una fragua del siglo XIX. Según la Junta, Inmuba no alegó nada y cuando volvió a remitir el informe final solo aportaba la documentación sobre los restos humanos hallados «pero sin completar la excavación». De ahí que Patrimonio insista y, por tercera vez, el 10 de febrero haya solicitado a la inmobiliaria que se complete la excavación.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, no está de acuerdo, aunque el ayuntamiento acatará el informe y la excavación se reanudará. «Respeto las opiniones de todo el mundo, pero ahora es la primera vez que nos piden que levantemos la fragua, si nos piden que sigamos excavando lo haremos, pero hasta donde yo sé, en el resto de la obra se ha llegado hasta la roca madre, donde ya no existe más que excavar». El alcalde recuerda que la existencia de los restos de la fragua se conoce desde hace mucho tiempo y sin embargo es la primera vez que Patrimonio pide que se levante. «Seguiremos adelante con la excavación, colaborando con la Administración regional», se ofrece. Gragera no sabe qué retraso va a suponer este imprevisto. Inmuba ya se ha puesto en contacto con la empresa de arqueología para que vuelva, pero el alcalde apunta que lo que sí señala el estudio arqueológico es que en todas las construcciones que han encontrado en el entorno de El Campillo se cimentaban sobre roca madre, que es lo que esperan encontrar debajo.

A este tema se refirió también ayer el grupo municipal socialista, que piensa que el alcalde no le ha dedicado el tiempo suficiente a estudiar este expediente.