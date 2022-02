La Policía Científica y la Policía Judicial de la Policía Nacional aún no han puesto nombre al cuerpo sin vida encontrado este pasado lunes, 14 de febrero, en el río Guadiana en Badajoz, a solo unos 5 metros de la orilla, a 100 metros del puente Real en dirección al centro urbano. Inmediatamente después del hallazgo el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde el martes le fue practicada la autopsia. Según los primeros indicios, el cuerpo podría llevar en el agua entre 10 y 15 días y no presentaba signos de violencia, aunque sí se apreciaron rastros de que esta persona, cuya edad podría estar entre 35 y 45 años, se ha quitado la vida de manera voluntaria.

El avanzado estado de descomposición está complicado las tareas de identificación. La Policía Nacional no confirma si llevaba documentación, porque aunque así fuese, por protocolo, la Policía Judicial tiene que certificar con total seguridad de quién se trata, realizar una identificación completa y no es suficiente con que los familiares lo reconozcan. En estos momentos, está pendiente del resultado de dos pruebas. La primera y más rápida es la identificación a través de la necroreseña digital y, por otro lado, el análisis de ADN, que tarda más tiempo en ofrece datos de confirmación. La necroreseña obtenida se coteja con el Sistema Automático de ingreso Dactilar (SAID).

El cuerpo sin vida fue encontrado sobre las 13.30 horas. Trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que realizaban labores de control del nenúfar mejicano en el río fueron los que dieron la voz de alarma. Llamaron a la Policía Nacional y uno de sus agentes se subió a la barca de la CHG para comprobar que, efectivamente, había un cadáver en el agua. Se encontraba boca arriba y llamaron a los bomberos del parque municipal, cuyos efectivos, en una zodiac, se acercaron al cadáver y lo sacaron del agua.