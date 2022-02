"Sabía a donde venía y a lo que venía". Julián Hurtado, dueño del restaurante El Chozo Extremeño de Badajoz, está convencido de que el hombre que se llevó un cuantioso botín de su establecimiento este lunes, tras amenazar a uno de sus camareros con un cuchillo, tenía estudiado el golpe. Pasaban unos minutos de las cinco de la tarde y varios trabajadores acababan de marcharse al terminar su turno, el último cliente hacía lo mismo tras apurar un café y en el local, situado en el pasaje comercial entre la avenida Juan Carlos I y la calle Obispo, solo permanecía un empleado, que estaba barriendo, cuando fue sorprendido por el atracador, que le puso un cuchillo en la espalda mientras le decía "dime dónde tienes el dinero, dime dónde tienes el dinero". Afortunadamente, el joven no resultó herido.

Fue entonces cuando lo condujo hasta la caja registradora, que el ladrón vació. Hizo lo mismo con una caja fuerte que había bajo la barra y también con los botes con las monedas para el cambio y de las propinas. El propietario prefiere no desvelar la cantidad de la que se apoderó el ladrón, pero reconoce que es una "cifra importante". Según explica, el lunes es el día que suele pagar a los proveedores y tenía el dinero apartado, pero por enfermedad de su hijo él no acudió a trabajar. Hurtado no confía en recuperarlo, pero sí en que la Policía Nacional, que se ha hecho cargo del caso, lo localice para que no vuelva a actuar. "Lo importante es que ha sido un susto y al chico, que al principio se pensó que era una broma de algún compañero, no le ha pasado nada", afirma.

Las cámaras de seguridad del negocio grabaron el atraco, que transcurrió en apenas unos segundos. Cuando el atracador se apoderó del dinero, obligó al empleado a encerrarse en el baño y huyó a la carrera. Se desconoce si algún cómplice lo esperaba fuera.

El ladrón ocultaba su rostro con una mascarilla y una gorra, vestía un chaquetón azul marino. Tras ver las imágenes de las cámaras de seguridad, una trabajadora lo ha identificado como un cliente que había acudido al establecimiento varios días durante la semana anterior, a pedir cambio o un café, que siempre se tomaba en la calle, no el interior del local ni en la terraza.

El dueño de El Chozo Extremeño ha denunciado el robo este martes en la comisaría de Badajoz, pero los agentes de la Policía Judicial ya están investigando lo sucedido desde ayer. Se han revisado las grabaciones del local, inspeccionado el lugar y obtenido huellas para tratar de identificar y detener al sospechoso. También se van a examinar las imágenes de otras cámaras de la avenida Juan Carlos I, que fue por donde huyó.