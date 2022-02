El Ayuntamiento de Badajoz facilitará los trámites para que los artefactos puedan circular por la ciudad durante el próximo Carnaval. Es el acuerdo al que han llegado la Concejalía de Festejos y la Federación Extremeña de Artefactos para tratar de garantizar la movilidad de estos últimos durante los cinco días de celebración, que está condicionada a la obtención del Certificado de Reforma de Importancia, sin el que la policía local no autorizará que se desplacen libremente por Badajoz.

Un ingeniero se encargará de revisar uno a uno los vehículos en los locales y naves de los distintos grupos para preparar los informes y después concertará la cita para que los 27 artefactos pasen la ITV. Esta certificación (que no se ha solicitado en carnavales anteriores) es necesaria por las modificaciones de elementos funcionales que se realizan en los vehículos, pero no afectan a la parte decorativa. Es decir, salvado este trámite, el permiso serviría para los próximos años, siempre y cuando no se lleven a cabo nuevos cambios en los elementos básicos reformados, sino solo se «el disfraz» del artefacto.

Esta es, según defendió ayer el concejal de Festejos, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, «la manera más rápida» de conseguir esa certificación, que posibilitará que los artefactos «participen con la misma normalidad que todos en el Carnaval de Badajoz», dijo.

Tanto el concejal como la presidenta de la Federación Extremeña de Artefactos (FEA), Pepa Montesinos, reconocieron que los plazos que se manejan son «muy ajustados». Faltan diez días para que comience el Carnaval, son 27 artefactos, que hay que revisar, sobre los que realizar informes y que deben pasar la ITV. Gutiérrez confió en que se pueda lograr, pese a que no ocultó que los trámites burocráticos «tienen sus tiempos». Está previsto que el ingeniero inicie hoy mismo las visitas.

Concentración el día 21 de febrero

Más cauta con que se puedan cumplir los plazos se mostró la presidenta de la federación de artefactos, que exigió celeridad y «avances en los próximos días». De lo contrario, mantendrán la concentración que han convocado para el próximo lunes, 21 de febrero, para reclamar que se les permita moverse libremente durante el Carnaval, como lo han hecho siempre.

«Estamos expectantes, pero no satisfechos», aseguró Pepa Montesinos. En este sentido, expuso que el ayuntamiento les ha hecho una propuesta y que la han aceptado porque no se trata de «cerrarnos en banda», pero no dan el problema por zanjado «hasta que todos los artefactos estemos en igualdad de condiciones». Si alguno se queda fuera, habrá que buscar otras soluciones «para que disfrute del carnaval como el resto», advirtió.

De los 27 que hay, 15 pertenecen a la FEA, otros a la Falcap y algunos que van por libre. Montesinos recalcó que en todos los casos ellos son «los primeros interesados» en demostrar que cumplen con las normas de seguridad, pues son sus familias y amigos los que se suben a estos vehículos. «Por eso accedemos a que los revisen y a pasar por el trámite del informe y la consecución del Certificado de Reforma de Importancia», defendió.