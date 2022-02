La Asociación contra el Ruido Espantaperros propone al Ayuntamiento de Badajoz que los botellones de las noches del sábado y del lunes de Carnaval se celebren en el parque de la margen izquierda del Guadiana, que no es zona residencial y además dispone de explanadas donde se puede reunir la gente, junto a las terrazas colocadas por los bares de esta orilla. Sería una alternativa a la plaza de San Atón y la calle Juan Carlos I. «Ahí no molestan a nadie, las terrazas y los bares pueden estar abiertos toda la noche», apunta el presidente de este colectivo, José María iglesias.

En cuanto a la ampliación de horarios, que el ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Extremadura, que es la que debe concederla, este colectivo quiere que solo se permita para estas dos noches, «que es cuando realmente la gente sale, aunque cada vez menos por la noche», apunta. El ayuntamiento ha pedido además ampliar el horario la próxima semana, las tres noches de las semifinales en el López de Ayala, a lo que esta asociación se opone «completamente» porque son días laborables y los que no son seguidores del concurso tienen que madrugar al día siguiente.

Iglesias quiere dejar claro que no tienen nada en contra de esta fiesta, al contrario, reconoce la labor de los carnavaleros para engrandecer la ciudad, recompensada con la obtención del Interés Turístico Internacional, pero cree que hay decisiones que se deben adoptar para intentar conciliar esta celebración con el derecho al descanso de los vecinos, para que estos días no se tengan que marchar de Badajoz. Iglesias defiende que la esencia del Carnaval pacense reside en la fiesta de día, no de noche, pues en horario nocturno «solo hay botellones».

Por otro lado, esta asociación se opone a que se instalen las barras en la calle, que el ayuntamiento ya ha anunciado que estarán autorizadas. Iglesias recuerda que están prohibidas por la ley de actividades recreativas y la propia ordenanza municipal de veladores. Esta asociación advierte del problema que pueden suponer en casos de emergencias, pues obstaculizarán el paso de vehículos de urgencias. «Lo que estamos pidiendo no creo que desmerezca el Carnaval de Badajoz, al contrario, pues lo único que queremos es que se pueda compaginar porque hay ciudadanos a los que no les gusta y también hay que respetarlos».