José Antonio Perera Galán ha sido el vencedor de la séptima edición del concurso fotográfico ‘Sin barreras’ gracias a la instantánea ‘No me sueltes’. En segundo lugar ha quedado José Antonio Ortiz Muñoz, con la imagen ‘Yo también cuento’, y en tercer lugar, Juan Hidalgo Gómez con ‘Quitando barreras’. Los tres recibirán, respectivamente, 1.500, 1.000 y 500 euros que podrán canjear en material fotográfico. El jurado también ha concedido dos accésit, uno a Manuel López García por ‘Piscinas para todos’, y otro a Laura Toro Sáenz por ‘Tú me ayudas, yo me libero’.

El requisito clave que debían cumplir era el de promover las acciones de accesibilidad realizadas en la provincia de Badajoz, ya que el certamen está organizado por la diputación, con mensajes singulares y mediante la divulgación de imágenes positivas que muestren la interacción entre los ciudadanos y las actuaciones de accesibilidad ejecutadas en el ámbito del urbanismo, edificación y la comunicación.