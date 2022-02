Alberto del Río se ha proclamado ganador del I Certamen Ibérico de Nuevos Diseñadores que se celebró anoche en la XV Feria de la Belleza, la Moda y la Cosmética. «Ha sido un sorpresón. Todavía no me lo creo. Estoy en una nube y pienso que va a pasar un tiempo hasta que lo asimile», manifiesta.

Nació en Coria en 2001, pero se ha criado en la pequeña localidad de Zarza la Mayor, situada a poco más de 40 kilómetros al suroeste. Es precisamente la ubicación transfronteriza de su pueblo –apenas se encuentra a unos minutos en coche de Portugal– la que le ha valido este premio, pues la colección que presentó, ‘Taejo’, se basa en una cultura rayana que protagoniza este concurso, ya que su objetivo consiste en apoyar a los jóvenes de Extremadura y Alentejo que quieren iniciarse en este mundo profesional. «Yo creo que mi tema era diferente. Se ha ahondado mucho en la cultura extremeña, hay diseñadores que hacen barbaridades con la tradición popular, pero creo que la rayana es todavía un terreno por explorar, y sorprendió bastante», opina.

La inspiración le vino gracias a las historias del contrabando en la Raya que conocía gracias a su abuela materna: «Me contaba leyendas como la del Chico Cabrera o me explicaba cómo las mujeres pasaban productos por el río Tajo». Ella no pudo asistir al desfile y, aunque Alberto todavía no le ha dicho que ha ganado debido al alzhéimer que sufre, está seguro de que, cuando lo haga en persona, se emocionará tanto cómo él mismo solo de imaginárselo.

Esta ha sido la primera vez que visitaba esta feria pacense, y asegura que nunca la olvidará: «La experiencia ha sido espectacular, desde la organización hasta los compañeros e incluso los contratiempos, porque a última hora me tuve que poner a arreglar un vestido».

En estos momentos está estudiando el segundo curso del doble grado en Diseño integral y Gestión de la imagen y Diseño y Gestión de Moda en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Él mismo afirma que, de momento, el desarrollo de su marca personal se lo toma como un ‘hobby’, aunque lo del sábado le hizo ver más cerca su sueño de convertirse en profesional: «Lo vas tocando con los dedos, pero habrá que ir poquito a poco».