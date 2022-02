El consejero de Sanidad, José María Vergeles, dijo ayer sentir «pena» por el caso de presuntos abusos sexuales en el Colegio de Médicos de Badajoz, pues se puede traducir en «una falsa imagen» de una institución que tiene que defender la profesión, la cual «tiene mucho que ver con la prevención de este tipo de situaciones». A preguntas de los medios en relación a las denuncias interpuestas por varias trabajadoras de la entidad por abuso y acoso sexual por parte del que fuese su oficial mayor, Vergeles lamentó «profundamente» este caso «sin valorar actuaciones, pues ya está en proceso judicial».

El consejero condenó este tipo de sucesos y coincidió con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el sentido de que «si esto pasa, todavía tienen que cambiar muchas cosas en la sociedad». «Cuando se habla de leyes de paridad u otras iniciativas no son cosas frívolas, es una necesidad que tiene esta sociedad para igualar a los géneros, de ahí que sea necesario desarrollar todas las acciones posibles de discriminación positiva», añadió. El consejero, que no se pronunció acerca de la cronología de los hechos, pues no la conoce «al detalle», quiso dar todo el apoyo posible a las víctimas e incidir en que la justicia «actúe».