Quizás todavía no lo saben, pero los niños con cáncer del Hospital Universitario de Badajoz que deben recibir radioterapia están a punto de conocer a su mejor compañero de fatigas. Con su proyecto ‘I am ready’, la Fundación Ricky Rubio pretende preparar a los pequeños para recibir un tratamiento radioterápico que necesita que se estén completamente quietos durante los 15 minutos que dura. El objetivo es humanizar la atención, reducir su ansiedad y evitar tener que sedar a los pacientes, lo cual, en consecuencia, mejoran su seguridad al evitar los efectos adversos de la anestesia.

Para ello han creado a Nixi, un personaje de animación que, a través de una serie de vídeos con imágenes reales 360 grados y que están preparados para ser vistos en 3D mediante unas gafas de realidad virtual, explica a los niños en qué consiste el tratamiento que van a recibir, cuáles son sus efectos y sus beneficios, y qué les pedirán los sanitarios que hagan.

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, informó ayer de que, «afortunadamente», solo diez niños al año reciben este tipo de tratamiento en Badajoz. La fundación ha donado al centro hospitalario pacense el mismo número de kits que, además de las gafas de realidad virtual, incluyen un libro con información, un muñeco del propio Nixi y un certificado que acredita la valentía de los niños una vez completan la radioterapia con éxito.

Para hacerles comprender que lo que hacen con Nixi es una preparación, uno de los vídeos está protagonizado por el propio Ricky Rubio, quien les explica cómo se lleva a cabo un entrenamiento de baloncesto. El resto de contenidos han sido grabados en una sala de radioterapia del Hospital Vall d’Hebron, el primero en implantar este proyecto, pero la fundación del baloncestista internacional no se cierra a volver a grabar los vídeos en los espacios del Hospital Universitario de Badajoz si con eso ayudan todavía más a desestresar tanto al paciente oncológico infantil como a sus familiares, porque ellos también pueden beneficiarse de esa información. El lenguaje utilizado, no obstante, está completamente dirigido a niños, pues se basa en una dinámica lúdica elaborada por psicólogos infantiles expertos en la materia.

Nixi no es 100 % efectivo, pero la experiencia que se ha tenido ya con él en el Vall d’Hebron indican que los resultados son muy satisfactorios. Josep Heredia, el coordinador general de la Fundación Ricky Rubio, contaba ayer como anécdota en la presentación de estos kits que se han llegado a encontrar con una niña que no quería someterse a la radioterapia si no llevaba consigo al muñeco. «Para nosotros supone un estímulo y una gran satisfacción poder mejorar las condiciones de los pacientes en radioterapia, especialmente cuando se trata de ayudar a los más pequeños y a sus familias», manifestó.

Heredia aseguró también que en el centro hospitalario catalán han registrado un menor número de sedaciones, lo cual revierte en la salud de los pequeños pacientes y ayuda a que los técnicos se centren única y exclusivamente en aplicar el tratamiento.