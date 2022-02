Una batalla perdida, aunque el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, no se da por vencido. La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha respondido a la misiva que le envió sobre el Centro Ibérico de Energías Renovables y Eficiencia Energética (CIEREE) proyectado en Badajoz y aprobado en un cumbre hispano lusa, para confirmarle que «este proyecto no tuvo continuidad».

El alcalde preguntó el 3 de enero y la contestación llegó el miércoles, un mes después, por el sistema de comunicaciones de la Administración. El contenido ha «sorprendido» al alcalde, que lo considera una «mofa».

Antes de nada, la ministra le expresa sus «mejores deseos» para 2022, como ya hizo Gragera cuando se dirigió a ella. El alcalde le preguntó por el convenio publicado el 28 de diciembre de 2021 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre el centro de energías de Cáceres, (CNIAE) con el que se dio por hecho que el proyecto de Badajoz ya se descartaba. Según la ministra, el centro anunciado en Cáceres «se concibió como centro nacional y por vicisitudes del gran interés de nuestro país vecino finalmente se ha transformado en centro ibérico». Y continúa: «Los objetivos científicos y el plan de inversiones del Centro Ibérico en I+D en Almacenamiento de Energías que se ubicará en Cáceres difieren sustancialmente del antiguo proyecto del CIEREE, que no tuvo continuidad». Por ello, según la ministra, «no deben interpretarse los avances en la construcción de este moderno centro de investigación en Extremadura, financiado con cargo al Plan Nacional de Recuperación, como motivo de abandono de otros proyectos que no llegaron a materializarse en la comunidad autónoma», asegura, e insiste en que «no existe relación de causa efecto entre ambas situaciones». Al alcalde esta respuesta le ha caído como un jarro de agua fría, pues el ministerio no le explica los motivos por los que el proyecto previsto en Badajoz no tuvo continuidad.

La respuesta de la ministra sigue y parece que abre una puerta: «De hecho, en el Ministerio de Ciencia e Innovación estamos abiertos a apoyar proyectos sólidos desde el punto de vista científico, estratégico y financiero que puedan ubicarse en Extremadura». Sin concretar. Llegado a este punto, Morant recuerda al alcalde que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el procedimiento para las nuevas sedes de entidades del sector público institucional estatal, que permitirá a los ayuntamientos postular a sus municipios como sedes de estas entidades. Gragera cree que este «remate» es «poco serio». Que ante una petición razonada, aprobada de forma bilateral, el ministerio ofrezca al ayuntamiento participar en un concurso «para ver si somos agraciados con la sede de alguna entidad» le parece además «poco respetuoso».

Para el alcalde, esta contestación de la ministra significa «dar un carpetazo al CIEREE sin darnos explicaciones, abriendo la puerta pero sin explicar cómo ni por qué, ni cuándo». Gragera quiere saber por qué no tuvo continuidad un acuerdo firmado por España y Portugal y por qué no se trató en la cumbre de Trujillo. También avanza que volverá a preguntar en el ministerio si el proyecto no ha seguido adelante por falta de voluntad del Gobierno español o del portugués. Además, como la respuesta contiene que el ministerio está dispuesto a apoyar proyectos sólidos desde el punto de vista científico y el Gobierno español nunca ha confirmado al ayuntamiento que abandonaba este centro, insistirá para que apoye y lidere el CIEREE. Si no quiere hacerlo, el alcalde pacense insiste en que existen otras alternativas que se abordaron en la cumbre bilateral de Valladolid, sobre agricultura de precisión , gestión del agua y sistemas logísticos. «Aquí tiene que haber una inversión pública científica porque lo dicen los acuerdos bilaterales», defiende.

El alcalde había solicitado además a la ministra una reunión, que Morant ni menciona. Volverá a pedírsela.

Las mismas preguntas se han dirigido al Gobierno en el Congreso de los Diputados por parte del grupo parlamentario de Ciudadanos, que aún no ha recibido contestación, como tampoco se ha tramitado la Proposición No de Ley en este mismo sentido.