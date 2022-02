El Ayuntamiento de Badajoz aún no ha tomado una decisión sobre si se autorizará o no el botellón durante el Carnaval, que se celebrará del 25 de febrero al 1 de marzo. Este tipo de reuniones están prohibidas desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. Badajoz, a través de un decreto de alcaldía, fue de las primeras ciudades de España en desautorizarlo y desde entonces no se ha vuelto a permitir. En la ciudad, el único lugar donde se podía realizar botellón era en el ferial de Caya, pero durante los carnavales se levantaba el veto.

Pero este año aún no hay pronunciamiento oficial al respecto. La decisión se tomará teniendo en cuenta el parecer de las autoridades sanitarias y policiales. El concejal de Festejos, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, se ha mostrado en sus últimas declaraciones a favor de que el Carnaval se desarrolle «de la manera más normal posible», lo que podría implicar que se autorizara el consumo de alcohol en la vía pública durante esos días. No obstante, fuentes municipales insisten en que todavía no hay ninguna decisión al respecto. Lo que sí parece seguro es que no habrá dj en el paseo de San Francisco, que en los últimos carnavales se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más concurridos, ni tampoco en la plaza de España. En la pasarela Don Carnal de las comparsas, en la zona de puerta de Palmas, se montará un escenario y habrá un ‘speaker’ para animar el ambiente durante el desfile. Este año el Carnaval de Badajoz estrena título de Fiesta de Interés Turístico Internacional y, pese a que la declaración ha llegado a pocas semanas de la celebración de la fiesta con más arraigo en la ciudad, el ayuntamiento ya ha adelantado que llevará a cabo algunas actividades especiales para ponerlo en valor. Los detalles se conocerán cuando se presente la programación oficial dentro de unos días. El pistoletazo de salida al Carnaval, tras un año en suspenso por la pandemia, lo dará el polifacético Mario Vaquerizo con el pregón desde el balcón del ayuntamiento el viernes 25 de febrero. Esa noche también será la final de murgas. El 6 se celebrará la pasarela Don Carnal, y al día siguiente, el gran desfile de comparsas. El martes, la despedida será en San Roque, con el entierro de la sardina.