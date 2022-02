La Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz ha convocado el XXI Premio de Relatos Cortos, que distinguirá al mejor texto de tema libre e inédito con un lector de libros electrónicos y una Petra. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sin límite de edad y que residan dentro del ámbito nacional, debiendo reunir los textos condiciones tales como estar escritos en lengua castellana, de tema libre, ser inéditos en cualquier lengua, no haber sido premiado en ningún otro certamen y tener una extensión no inferior a dos folios y no superior a tres, escritos a 1,5 espacio interlineal y por una sola cara en Times new roman 12. El plazo de presentación de originales termina el 30 de abril.