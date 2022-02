Leer una novela mientras tus hijos juegan en el parque o echarle un ojo a un cómic a la espera de que llegue tu amigo sin tener que cargar con el libro desde casa será posible en Badajoz a partir de primavera. El proyecto de bibliotecas callejeras en el que SOS Casco Antiguo comenzó a trabajar en 2019 echará a andar con el cambio de estación.

El próximo 15 de febrero, Fundación CB les entregará las cinco casetas con las que empezará a funcionar esta iniciativa que busca darles una segunda vida a las miles de obras literarias que componen el fondo bibliográfico de Carlos Díaz, dueño de la churrería aAaaa.

Una vez recepcionadas las librerías y llevados a cabo pequeños arreglos como la impresión del logo de los impulsores, la asociación pacense se reunirá con la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, para determinar los lugares donde se ubicarán. Todavía no están definidos del todo, pero la intención es colocarlos en «espacios verdes, zonas de estancia y de reposo» como la Alcazaba, San Francisco y los parques del río, San Fernando y las Américas, explica el presidente de la organización, Luis Pacheco: «Cada vez vemos más lectores de parque y jardín, pero no abundan mucho en Badajoz a pesar de que creo que es una ciudad lectora. Nos gustaría que a la gente no le dé vergüenza o miedo coger un libro y leerlo sentado en un banco. Queremos que les parezca algo normal acercarse a una de estas casetas y participar activamente en ese intercambio de cultura».

Los interesados tendrán la oportunidad no solo disfrutar de los ejemplares in situ, sino también de llevárselos a casa e incluso de quedárselos para siempre. A cambio, podrán dejar libros que les sobran por cualquier motivo. «Se hará un uso de este punto según el deseo y la voluntad de cada persona», añade Pacheco. En cada uno de ellos se colocará una treintena de obras, y los responsables de la iniciativa, que revisarán cada semana los que quedan, se comprometen a nutrirlos frecuentemente.

Tienen dos bibliotecas de reserva porque asumen el riesgo de que alguna sea vandalizada, pero lo que de verdad les genera ilusión es la esperanza de que la experiencia sea «muy gratificante y que el ayuntamiento se decida a replicarla en todos los barrios y zonas susceptibles de contar con este equipamiento. Nosotros lo hacemos desde el amor a los libros y con el deseo de que realmente sirva para crear lectores», concluye el presidente de SOS Casco Antiguo, que se daría por satisfecho si tan solo un niño se aficiona a la lectura gracias a estas librerías callejeras.