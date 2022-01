Fue a finales de diciembre pasado, durante el acto de inauguración de la reapertura de parte del Hospital Provincial de Badajoz, cuando Miguel Ángel Gallardo, presidente de la diputación, propietaria del edificio, anunció públicamente que la institución provincial iba a ceder a la Junta de Extremadura el ala entera del inmueble donde está previsto el traslado del centro de salud Los Pinos para que comparta espacio con la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Badajoz, que lleva años pendiente de su reubicación. La directora de la EOI, Maribel Alvarado, ya conocía estas intenciones desde primeros del año pasado porque le informó la Consejería de Educación, pero no ha vuelto a saber nada más sobre el traslado. Por ahora, no hay fecha. La consejería no puede aún marcarse ningún plazo, según ha confirmado a este diario.

Educación ha explicado que en estos momentos se sigue trabajando en la regularización patrimonial del edificio del Hospital Provincial. En concreto se están segregando las parcelas, para lo que se está trabajando con el Catastro y el Ayuntamiento de Badajoz. Una vez segregadas, se inmatriculará como una finca única e independiente para comenzar la formalización de la cesión a favor de la Junta con la diputación y así poder iniciar, junto al Servicio Extremeño de Salud (SES), la licitación del proyecto de obra y posteriormente de la obra en sí. Según la consejería «es complicado aventurar plazos, dado que la tramitación previa para tener disposición del bien está vinculada a la participación de varias administraciones». Desde la EOI se han enviado escritos al secretario general de Educación por la situación en que se encuentra la sede con las obras que acomete el ayuntamiento en el entorno del Palacio de Godoy que, según la directora, «es penosa». Los problemas de accesibilidad son los más acuciantes. De hecho, la Oficina para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Badajoz y a la Delegada Provincial de Educación solicitando que busquen una solución alternativa a la desaparición del único aula accesible que existía en el edificio, situada en la planta baja, que ha desaparecido con la obra municipal. La consejería ha enviado a un técnico para estudiar alternativas, pero Maribel Alvarado cree que no hay posibilidad alguna para facilitar un acceso al centro a personas con movilidad reducida. La directora apunta que un alumno en silla de ruedas no podría acceder de ninguna manera a este edificio. Además, al desaparecer el aula, las puertas de acceso se han quedado «al aire», con la consiguiente inseguridad. Debido a la falta de espacio, seis grupos de inglés a distancia reciben clases en el Bárbara de Braganza La escuela tenía 13 aulas, ahora una menos, que además era la más amplia y la única con rampa y un servicio adaptado, a la que se podría acceder directamente desde la calle. El año pasado ya no funcionó porque el ayuntamiento obligó a vaciarla, a pesar de que la obra tardó meses en comenzar y a los quince días se detuvo. Lleva dos meses parada. También han derribado un almacén. «Si ya teníamos problemas de espacio antes, imagina ahora», apunta Alvarado. Como solución provisional, las clases de seis grupos de inglés a distancia dr están impartiendo en el instituto Bárbara de Braganza. Todo ello a pesar de que este curso la escuela tiene menos alumnos, pues se ha tenido que reducir el aforo de las clases debido a la situación sanitaria, que además ha provocado que baje la demanda de matrículas. Alvarado calcula que hay 700 alumnos menos que el curso anterior. Aun así, el número de grupos es el mismo. La directora de la EOI de Badajoz apunta que lleva «años» oyendo anuncios de traslado «y yo ya no sé si creerlo, porque no es normal». El Consejo Escolar quiere ahora enviar un escrito a la consejería para reclamar soluciones a todas las deficiencias.