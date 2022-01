El Ayuntamiento de Badajoz está tramitando ya las ayudas municipales anunciadas hace un año para paliar la falta de ingresos de las agrupaciones del Carnaval, según se ha puesto de manifiesto hoy durante el desarrollo del pleno ordinario de la corporación municipal, en el que se ha debatido una moción del PSOE solicitando la concesión de estas subvenciones. El alcalde, Ignacio Gragera, firmó el procedimiento el 27 de diciembre y se contemplan 400 euros de ayuda por cada agrupación, que se abonarán a lo largo del mes de febrero a todos los grupos que puedan demostrar gastos en 2021. "Estas ayudas están en marcha y se darán en la mayor brevedad", ha dicho el alcalde.

El Carnaval ha estado presente desde el inicio de la sesión plenaria, cuando el alcalde ha comenzado con la felicitación por haber logrado la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, a la que se han sumado el resto de los grupos municipales. Ha sido la concejala socialista Cándida Arce la que ha defendido la moción sobre las ayudas a las agrupaciones carnavaleras, pendientes desde febrero de 2021, cuando se aprobó una propuesta socialista. En julio siguiente la concejala de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, anunció que se reuniría con los grupos y en septiembre el PSOE volvió a preguntar por ese compromiso incumplido. La respuesta fue que se estaba completando el borrador y que se habían retrasado porque el responsable estaba de baja laboral. Arce ha mencionado en el pleno que en la edición de 2022 del Carnaval se ha reducido el número de comparsas, grupos menores, artefactos y murgas inscritos en los concursos y que hay grupos que no han podido hacer frente a los gastos que conlleva su actividad.

Montero de Espinosa, en nombre del grupo Ciudadanos (ya no es concejala de Ferias y Fiestas, área que ha asumido el popular Francisco Javier Gutiérrez) ha señalado que la propuesta del PSOE debería ser más un ruego que una moción, pues todos los grupos están de acuerdo en la concesión de estas nuevas ayudas y ha recordado a los socialistas que en la Comisión de Asuntos Generales celebrada la semana pasada el alcalde ya les informó de que se están tramitando y que el retraso se debe a motivos administrativos. Cs ha planeado una modificación transaccional de la moción, que el PSOE ha aceptado, para que no se responsabilice al ayuntamiento de que hayan bajado los grupos inscritos en el Carnaval 2022, pues son otros los motivos que han influido, relacionados con la situación sanitaria y en todo caso, que no concursen no significa que no vayan a estar en la calle. Gutiérrez, por su parte ha reiterado que "las ayudas están en marcha".

Cuando hace un año Montero de Espinosa habló de esta línea de ayudas dirigidas a las agrupaciones del Carnaval, avanzó que solo se concederían a los grupos que sean personas jurídicas y exclusivamente a las agrupaciones de Badajoz, no a las procedentes de fuera, términos que aún se desconoce si se mantendrán en las condiciones de la convocatoria.