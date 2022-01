Los conductores ya han hecho suyos los 4,1 kilómetros del primer tramo construido y abierto al tráfico de la Ronda Sur de Badajoz, que conecta la carretera de Olivenza con la avenida de Elvas y que incluye el quinto puente sobre el Guadiana, bautizado como ‘25 de abril’. Prueba de ello es que una media diaria de 2.922 vehículos utilizan el único tramo de esta circunvalación, según los datos que ofreció ayer en la Asamblea de Extremadura la consejera de Movilidad, Transportes y Vivienda, Leire Iglesias, que compareció a petición del PP, para abordar la ejecución del PlanEstratégico de Infraestructuras 2016-2030.

Las cifras del flujo de tráfico en este tramo de la Ronda Sur aún no pueden tomarse como concluyentes pues se inauguró hace escasos días: el pasado 14 de enero. A lo largo de seis días, entre el 19 y el 24 de enero, ambos incluidos, se han contabilizado 17.532 vehículos. La propia consejería reconoce que es muy prematuro sacar conclusiones sobre los beneficios de esta nueva infraestructura y hasta que no transcurra más tiempo no podrá analizarse qué repercusión puede tener en el tráfico del resto de los puentes de la ciudad, fundamentalmente en el puente Real.

Además, habrá muchos conductores que aún no conocen que existe este tramo de circunvalación, sobre todo los procedentes de Portugal. En cualquier caso, la consejera ya avanzó en su intervención que la puesta en servicio de este tramo de la Ronda Sur ha «mejorado la movilidad en el municipio y su entorno». Solo hay que tener en cuenta que son casi 3.000 vehículos diarios que salen del centro urbano para enlazar con el sur de la provincia o al contrario, por ejemplo.

La Ronda Sur de Badajoz completa abarcará 17 kilómetros. El siguiente tramo en abrir será el que una la carretera de Olivenza con la de Valverde, con 4,5 kilómetros, cuya redacción del proyecto ya se ha adjudicado. Quedarían pendientes otros dos: de la carretera de Sevilla a la de Valverde (3,6 kilómetros) y del recinto ferial de Caya a la A-5 (casi 4,8 kilómetros).