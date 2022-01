Han transcurrido casi ocho años desde que se anunció una iniciativa privada para la rehabilitación del último rincón de la plaza Alta que queda por recuperar. Se iba a convertir en un hotel. Desde entonces, el proyecto ha atravesado diferentes vicisitudes que lo han ido retrasando y parecía paralizado hasta que de nuevo avanza, al menos en lo que a trámites urbanísticos se refiere. Ayer pasó por la Comisión informativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Badajoz el estudio de detalle y el proyecto de actuación singular para su aprobación definitiva, que irá al pleno del próximo lunes.

Es un paso adelante -reconoce el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña- quien destaca la trascendencia de esta actuación, pues «supondría un cambio enorme en la zona», ya que además linda por la calle Norte con el proyecto de la nueva sede de Fundación CB.

El posible hotel abarca tres inmuebles enfrente de las Casas Consistoriales, entre las esquinas con las calles Norte y Moreno Zancudo. En su momento, la intención del promotor era convertirlo en un hotel o un apartahotel, que sería compatible con el uso residencial de las parcelas sobre las que se asienta. Tendría 16 habitaciones dobles. En septiembre de 2014 se presentó en el ayuntamiento un proyecto básico a nombre de Erial Prado Promociones. Entonces se planteó la posibilidad de incrementar a cuatro el número de plantas en una parte del edificio y la edificabilidad en 125 metros cuadrados, pero se descartó en la tramitación y finalmente se contemplan tres plantas distribuidas en distintos niveles que suman una superficie total de 1.234 metros cuadrados.

Hasta seis años después no se supo nada del proyecto, que se retomó con un nuevo promotor, Juan Manuel Rodríguez López-Lago. En marzo de 2020 se aprobó inicialmente el estudio de detalle y proyecto de actuación singular, redactado por el arquitecto Julián Prieto Fernández, y se sometieron a exposición pública para su posterior aprobación definitiva, que es la que ahora se lleva a pleno. En el plazo de exposición pública, la asociación Amigos de Badajoz presentó alegaciones al proyecto de actuación singular, que el ayuntamiento ha estimado parcialmente, según explica Urueña.

Parcialmente porque no se han tenido en cuenta todas las peticiones de la asociación. En concreto, Amigos de Badajoz defiende que la actuación prevista por el arquitecto no se ajusta en la fachada a la protección integral de los tres inmuebles. El colectivo pide recuperar la fachada original que, a su juicio, no es la que contempla el proyecto y reclama un estudio murario «serio» antes de intervenir, para que no se abran huecos que ahora no existen y los que se hagan tengan una justificación histórica.

ESTUDIO MURARIO// Esta alegación se va a tener en cuenta de manera que el promotor, para poder abrir los vanos que pretende, deberá realizar un estudio murario e histórico que demuestre que esos huecos han existido en estos edificios. En esta situación, lo que va a hacer el ayuntamiento es aprobar ahora el estudio de detalle y el proyecto de actuación singular; pero lo hace de forma condicionada a que el promotor presente un nuevo refundido del proyecto de actuación singular con un alzado de la situación actual y otro con su propuesta, que no será vinculante.

Urbanismo acepta parcialmente la alegación porque si abren más ventanas de las existentes en la actualidad en la fachada de la plaza Alta, al ser un edificio protegido, el promotor tendrá que hacer arqueología paramental para justificar que estos huecos han existido. De hecho, Urueña apunta que hay huecos que se ven tapiados. El promotor tendrá que justificar su existencia cuando solicite la licencia de obras al ayuntamiento con el proyecto de edificación, que tendrá que ser aprobado antes por Patrimonio, que ya ha expresado este mismo parecer.

Amigos de Badajoz presentó más alegaciones referidas a la pintura de la fachada y la modificación de las azoteas -que ahora tienen dos aguas y pasan a una-, además de pedir un estudio de los balcones volados y la investigación de posibles restos de una sinagoga. Ninguna más se ha aceptado.