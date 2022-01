Las primeras 16 viviendas que la Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba) ha construido en El Campillo ya tienen adjudicatarios. Este miércoles por la tarde se celebró en Ifeba el sorteo entre los 97 solicitantes de estas casas, repartidas entre las calles Costanilla, San Lorenzo y Concepción Arenal. Está previsto que en un par de semanas puedan visitarlas (en grupos e cuatro personas por día), para conocer ‘in situ’ cómo es cada una y poder elegir la que más les interese.

La elección de la vivienda se hará siguiendo el mismo orden de adjudicación que ha determinado el sorteo, es decir, el primero podrá escoger entre todas y el resto entre las que vayan quedando libres. Tras la visita, a los adjudicatarios se les dará un plazo para que tomen una decisión definitiva y resuelvan las hipotecas antes de proceder a la firma del contrato de compra-venta con Inmuba.

Estas viviendas son de 1, 2 y 3 dormitorios, con superficies que oscilan entre los 48 y los 117 metros cuadrados y hay unifamiliares, unifamiliares encimadas y residencial colectivo, que fueron diseñadas a través de un concurso de ideas por diferentes estudios de arquitectura. Su precio, en función de estas características, se sitúa entre los 44.000 de las más baratas a los 99.000 euros de las más caras.

"No me lo esperaba y me he emocionado mucho"

No pudo contener la emoción al escuchar su nombre y su número. Juan Francisco Hurtado, de 23 años, será el primero de los 16 adjudicatarios en elegir vivienda en El Campillo. «No me lo esperaba y me emocionado mucho», reconocía. Ahora vive de alquiler en Valdepasillas con su padre y ambos están deseando mudarse al Casco Antiguo. «Voy a esperar a ver las casas para decidir cuál elijo», decía, al tiempo que aseguraba que para él ser adjudicatario de una de estas casas ha sido «una lotería».

"He tenido mucha suerte en el último momento y estoy loca de contenta"

«Se me salía el corazón». Eso es lo que sintió Isabel María Vizuete, de 30 años, cuando escuchó su nombre: era la adjudicataria número 16. «Estoy muy ilusionada. Me hacía mucha falta porque llevo 8 años viviendo de alquiler», comentaba tras el sorteo, en el que estuvo acompañada por su tío. «He tenido mucha suerte en el último momento, me he puesto muy nerviosa y estoy loca de contenta». Será la última en elegir vivienda, pero confía en que la fortuna y el banco, con el crédito, la acompañen de nuevo.

"Cuando esté todo terminado va a ser una gran zona"

Gonzalo Falcó, tiene 36 años. La papeleta con su nombre salió en octavo lugar. Tenía en mente elegir una vivienda con dos dormitorios, pero no descarta decantarse por una de uno solo, si tiene terraza. «Nos han dicho que cada casa es un mundo y estoy deseando que se formalicen las visitas para ir a verlas». Ahora vive en el centro, pero siempre ha estado vinculado con el Casco Antiguo. «Cuando El Campillo esté todo terminado será una gran zona, como pasó con la plaza Alta».

Reserva

Los 81 demandantes que se han quedado fuera han entrado en una lista de reserva, a la que se recurrirá en caso de que entre los adjudicatarios iniciales se produzcan renuncias, también siguiendo el orden del sorteo. Este listado estará vigente hasta que se entreguen las 16 casas.

«Esto es otro objetivo cumplido del Ayuntamiento de Badajoz que nos marcamos a principios de legislatura: que El Campillo sea una realidad», destacó el concejal de Inmuba, Eladio Buzo, que ejerció de presidente en el acto del sorteo, que tuvo como secretario al coordinador de la Inmobiliaria Municipal, Luis Chacón, y de vocales a dos trabajadores. Además, dos de las solicitantes fueron las encargadas de extraer de una urna las papeletas con los nombres de los solicitantes.

Buzo pidió a los demandantes que no han resultado adjudicatarios que «no se desanimen», porque el objetivo del Ayuntamiento de Badajoz es «llenar de vida El Campillo con gente que se quiera ir a vivir a una zona tan especial como el Casco Antiguo de Badajoz», dijo. En este sentido, aseguró que tendrán «más oportunidades» de optar a otras promociones en este mismo entorno, donde la Inmobiliaria Municipal prevé construir un centenar de viviendas, la mayoría ya en marcha y otras, como las 35 proyectadas frente a La Galera, pendientes del visto bueno de la Dirección General de Patrimonio para comenzar las obras de urbanización, que, según Buzo, se podrán compaginar con las de construcción. El compromiso, según aseguró es agilizar lo máximo posible esta actuación, para que en 2023 se termine El Campillo, «aunque no es fácil», reconoció.

Los interesados en las nuevas promociones deberán inscribirse en el registro general de demandantes de la Inmobiliaria municipal, una vez que se abra la siguiente convocatoria.