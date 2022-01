El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, volvió a urgir ayer al equipo de gobierno el presupuesto de 2022, cuyo retraso, a su juicio, se debe al «tira y afloja» que existe entre el PP y Ciudadanos y «a un Alejandro Vélez que está rompiendo los esquemas, porque lo que ha pedido se lo tienen que dar, pues no les queda otra», dijo.

Cabezas criticó que a finales de enero aún no estén listas las cuentas para este año, cuando se está trabajando en ellas desde el pasado mes de enero, según el propio equipo de gobierno. «Hay una competencia entre los concejales del PP y de Ciudadanos que no es saludable para la ciudad», reprochó el portavoz socialista, quien pidió a todos ellos, especialmente al alcalde, Ignacio Gragera, que «hablen menos y trabajen más, pero no en clave electoral como hacen, porque cada área municipal la defienden con celo, como si fueran reinos taifas», criticó.

El portavoz socialista mostró su preocupación por las inversiones del presupuesto plurianual, que van acumulando retrasos, y exigió información sobre el grado de ejecución de las cuentas prorrogas de 2020, pues, aunque no se les ha facilitado este dato, sabe que es «preocupantemente bajo». En este sentido, preguntó por proyectos «que se han torcido», como la mejora del entorno del palacio de Godoy, la nueva sede del servicio de Vías y Obras en el antiguo matadero municipal o las instalaciones deportivas «que se eternizan».

Cabezas pidió «diálogo» al alcalde y criticó que Gragera aún no haya puesto fecha a la reunión que solicitó el pasado 10 de enero para abordar asuntos sobre los que la oposición tiene algunas dudas, como la compra del antiguo conventual concepcionista en la calle San Juan o el proyecto del carril bici que transcurrirá junto a la muralla, «del que no hemos visto ni un plano y que solo conocemos por la prensa».

Por su parte, el alcalde de Badajoz, a preguntas de la prensa sobre las críticas del portavoz socialista, culpó al «azote de ómicron» del retraso en el presupuesto del 2022, pues, según esgrimió, las personas encargadas de elaborarlas se han visto afectadas por la covid 19. No obstante, según dijo, ya hay un borrador preliminar de las cuentas, que hay que ajustar para cuadrar las necesidades de todas las delegaciones del Ayuntamiento de Badajoz.

Gragera señaló que, una vez que tengan clara la distribución de fondos, se trasladarán al borrador y volverá a llamar a la oposición, para tratar de dar cabida a sus aportaciones, con el ánimo de tratar de repetir «la imagen de unidad y consenso» del último Plan de Impulso, informa Europa Press.

Por otro lado, el portavoz municipal socialista aprovechó su intervención ante los medios para valorar la visita de Gragera este martes al Congreso de los Diputados de Madrid para presentar, a través del grupo parlamentario de Ciudadanos, una pregunta al Gobierno y una proposición no de ley para seguir reclamando el Centro Ibérico de Energías Renovables (CIEREE) en Badajoz o una inversión alternativa a este proyecto. En opinión de Cabezas, se trató de «una cuestión» de partido, con lo que «ha puesto por delante el carné y ha desvelado sus intereses políticos».

«Quiere sacar (Gragera) rédito político liderando esta reivindicación», reprobó Ricardo Cabezas, quien aseguró que en ningún momento ha tratado esta reclamación con «ni se ha dejado acompañar por nadie», lamentó.