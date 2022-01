Un proyecto de desarrollo social y educativo de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad mejorará la atención psicológica en el Centro de Acogida de Menores (CAM) San Juan Bautista de Badajoz. La Fundación Sorapán de Rieros será la encargada de llevar a cabo este programa gracias a 22.240 euros que Fundación la Caixa les ha concedido en el marco de unas ayudas destinadas a la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social.

La psicóloga Isabel Gómez Díaz explica que, después de un tiempo trabajando allí, detectaron una necesidad «general» tanto en los niños como en sus educadores, «que se encuentran desbordados, no tienen recursos suficientes», razón por la cual este programa ha sido recibido «con los brazos abiertos». A principios de este mes comenzaron a trabajar la resiliencia y la inteligencia emocional de los menores «para que puedan resolver los conflictos de forma pacífica y se reduzcan los pequeños problemas que hay a nivel de violencia, porque viven en un ambiente muy tenso». Este objetivo se persigue mediante sesiones individuales y grupales donde destaca el aspecto lúdico, de manera que se refuerce el vínculo afectivo con aquellos con quienes comparten techo.

Gómez destaca que, desde ahora y hasta verano, todos los menores se podrán beneficiar de la psicoterapia y, además, sin tener que salir de la residencia: «Antes solamente acudían a nosotros los que tenían un diagnóstico psiquiátrico, pero con las evaluaciones que hemos realizado hemos visto que hay algunos que, pese a no tener un diagnóstico, necesitan un tratamiento psicológico debido a las circunstancias que han vivido», dice la técnica del proyecto, que en su día a día como trabajadora de la Fundación Sorapán de Rieros ha experimentado un incremento del 40% en la atención psicológica infantil. «En general, la demanda ha aumentado muchísimo, y en estos niños, que tienen un factor de riesgo al haber sido separados de sus familias de origen, se nota más. Algunos tienen también sus propias dificultades escolares, por ejemplo, y a todo eso hay que unirle la pandemia, que les ha pasado mucha factura», manifiesta.

Profesionales y familias

En febrero comenzarán a trabajar con los profesionales y las familias. En el primer caso, les darán estrategias conductuales para empatizar mejor con los menores. «Los educadores, como en cualquier otro sitio, al final son trabajadores, y estos niños lo que necesitan es apego, sensibilidad y cariño, así que intentaremos acercar posturas y fomentar la unión entre ambos», señala la psicóloga. Pero no solo actuarán con el personal educativo, sino también con el complementario a petición de la propia dirección: «Nos dijeron que no los dejáramos fuera porque, al fin y al cabo, ellos también tienen que lidiar con los pequeños».

En el segundo caso, informarán a la sociedad sobre las familias colaboradoras, una figura voluntaria poco conocida en Extremadura. El CAM San Juan Bautista, de hecho, solo cuenta con un par que, además, son trabajadoras del centro, como la propia Gómez. Su participación consiste en compartir su tiempo de ocio con alguno de los menores con los que más vínculo hayan tenido, incluyendo pernoctaciones en sus casas.

A finales del próximo mes empezarán a organizar varias jornadas de difusión con charlas informativas para los interesados. Gómez adelanta que, aunque no cualquiera puede convertirse en colaborador, los requisitos no son demasiado estrictos: «Se exige un determinado nivel socioeconómico y de estabilidad porque los niños no pueden acabar en un entorno todavía más vulnerable del que ya están, pero cualquier ambiente de familia medianamente normal es más atractivo que lo que viven en el centro».