Anunció sus intenciones y las cumplió. El concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Badajoz, Jaime Mejías, tenía entre sus planes abordar a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebró la semana pasada en Madrid, para interpelarle sobre el expediente remitido por el ayuntamiento para la declaración del Carnaval pacense como Fiesta de Interés Turístico Internacional. El día de la inauguración de la feria, el miércoles pasado, durante la visita de la ministra al estand de Extremadura, surgió la oportunidad, el concejal la abordó y Reyes Maroto lo atendió «muy amablemente», según contó ayer el concejal.

En apenas uno minutos, Mejías le comentó que el ayuntamiento presentó en septiembre el expediente y en diciembre el ministerio le reclamó información adicional con los impactos en medios de comunicación internacionales. Así lo hizo y en lugar de los diez obligatorios, remitió enlaces de 16 apariciones del Carnaval de Badajoz en otros tantos países.

Transcurrido un tiempo prudencial, el ayuntamiento aún no ha recibido respuesta y, según trasladó el concejal a Reyes Maroto, existe la premura de que a Badajoz le gustaría celebrar la próxima edición, prevista a finales de febrero, contando con el «impulso» del reconocimiento que compete a su ministerio. Mejías señaló que la ministra le respondió que era «consciente» de que se había presentado el expediente, pero «desconocía en ese momento concreto» en qué estado se encontraba el procedimiento. El compromiso de Maroto en Fitur fue que «se iba a interesar y nos diría algo». Llegados a este punto, Mejías aprovechó para pedirle una dirección de correo electrónico a la que dirigirse para enviarle los enlaces de todos los impactos internacionales (link y pdf) de todos los medios en los que se ha promocionado el Carnaval pacense. Así lo ha hecho ya. La concejalía ha remitido a la jefa de protocolo todos los enlaces de las noticas aparecidas en Perú, Méjico, Panamá, Alemania, Inglaterra, Venezuela y Guatemala, hasta 16, en los últimos cinco o seis años.

Mejías recordó que el ayuntamiento pidió a su ministerio una cita para conocer cómo está el expediente, pero no recibió respuesta. La concejalía esperaba que se obtuviese el título por silencio administrativo el 16 de diciembre, pero el plazo se interrumpió porque el ministerio pidió al ayuntamiento una modificación adicional, información que el consistorio no tardó en remitir. Transcurridas varias semanas, sigue sin haber respuesta. De ahí la audacia del concejal. «Uno de mis objetivos en Fitur era hablar con la ministra para exponerle la inquietud del ayuntamiento y de Badajoz de que el Carnaval tenga este reconocimiento». «Más contento no puedo estar. Ya que no nos han dado cita, por lo menos pude explicar a la ministra y creo que fue bastante receptiva», manifiesta.

"Que lo aprueben ya, porque esto es un tema de voluntad política puro y duro"

En Fitur se dio la circunstancia de que, por tratarse de la inauguración, de este breve encuentro fue testigo la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, que acompañaba a la ministra y que también se interesó por lo que el concejal planteaba.. La consejera le pidió la referencia de estos impactos internacionales para «intentar hacer un poquito de fuerza». Mejías apunta que los dos requisitos fundamentales de este expediente son el acuerdo de la corporación municipal, que fue unánime, y la aprobación de la Junta de Extremadura, como garantía de que todos las condiciones se cumplen. «Que lo aprueben ya, porque esto es un tema de voluntad política puro y duro», apunta el concejal, quien defiende que el expediente remitido al ministerio es muy «completo». En manos del ministerio está.