No es la primera vez que actúa en Badajoz, pero sí quizás una de las más especiales por el contexto en el que lo hace. «Dar un concierto hoy en día es todo un acto de heroicidad porque todo cuesta más en un contexto de pandemia y, además, en medio de una ola». A pesar de los inconvenientes, la gira ‘Seremos’ de Ismael Serrano llega esta noche en el teatro López de Ayala con un espectáculo alejado del concierto convencional: «A mí me gusta mucho teatralizar la puesta en escena. El público se encontrará con una suerte de diálogo entre un servidor y la voz de una periodista -interpretada por Elena Ballesteros- que me ayuda un poco a hacer repaso de cuál ha sido la trayectoria de mis canciones y de uno mismo a lo largo de estos 25 años», explica.

Y es que a Serrano, además de cantar, le gusta también contar historias. Por ese motivo ha tardado 7 años en sacar a la luz un disco con canciones inéditas. Durante todo este tiempo le ha dado tiempo a editar un libro de relatos y una obra de teatro, a montar una editorial, a escribir un libro infantil y, cómo no, también a grabar diversos discos, algunos de ellos dirigidos también a los más pequeños. Por eso, el concierto que ofrece hoy a las 21.00 horas (todavía quedan entradas a la venta por 30 y 35 euros) no solo está dirigido a los más fans, sino también a quienes quieran descubrir sus secretos. En ello influye los temas que aborda con Ballesteros que, por su sensibilidad, es difícil que no afecten a quien acude al concierto en calidad de acompañante: «Hay una cuestión generacional a través de la cual se puede conectar un poco con el argumento que yo propongo a lo largo de toda la obra». Una obra, añade Serrano, llena de un sentido del humor que utiliza para reivindicarse y ayudar al público a aproximarse a la figura del cantautor que se pregunta cuál es su sitio en el mundo, «que yo creo que es lo que nos preguntamos todos a cierta edad». Entre los tópicos tratados en su concierto destacan el paso del tiempo o las dificultades que se presentan en la vida. Serrano, de hecho, reconoce hablar «de los sueños incumplidos y de lo complicado que resulta a veces afrontar el futuro, pero también de cómo es ineludible pelear por la felicidad»: «Lo que uno viene a decir es que todas esas dificultades no pueden llevarnos al derrotismo y a quedarnos inmóviles, más bien al contrario. El disco se llama ‘Seremos’ fundamentalmente porque tiene vocación de futuro, a pesar de los pesares seguimos levantando la mirada porque todo esto pasará, simplemente hay que ser conscientes de la realidad».