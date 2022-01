Callie (Lara Dibildos) y Sara (Miriam Vázquez) se conocen en Nueva York. Sara acaba de llegar de San Luis para empezar un nuevo trabajo. Su encuentro les permite ayudarse en la nueva ciudad y se forja una amistad que poco a pie da pie a algo más. Ambas vienen de relaciones heterosexuales y les cuesta dar el primer paso. «Es como volver a vivir un primer amor con toda la inocencia, las dudas, las torpezas, pues nunca habían estado con ninguna mujer», relata Miriam Vázquez, que coprotagoniza con Libildos ‘No más besos’, que se representa mañana sábado en el teatro López de Ayala de Badajoz (21.00 horas).

La historia del enamoramiento, que sobre el escenario ofrece incluso momentos cómicos, se va mezclando con otra trama «más dura», en el presente, cuando tras haberse dado su primer beso ocurre un suceso violento, una «desgracia» a la que sucede la investigación, la reacción de la gente, «la injusticia». ‘No más besos’, escrita por Diana Son, ha sido adaptada por Miriam Vázquez, que encontró esta obra cuando estudiaba arte dramático en Nueva York hace varios años. A la vuelta a España la releyó y decidió darle vida. «En esta profesión no puedes estar esperando a que te llamen, porque a lo mejor nunca pasa o no pasa cuando quieres y decidí lanzarme, traducirla, traerla a España y aunque el camino no ha sido fácil, sí ha sido muy gratificante, no lo cambio por nada».

Diana Son ha escrito sobre todo cine y televisión, poco teatro, por lo que ‘No más besos’ es muy «cinematográfica», según Miriam Vázquez. «Es como una película en la que se va mezclando el presente y el pasado y, por supuesto, al final lo que prevalece es la historia de amor, la dulzura y la importancia de ser libres, de enamorarte de quien quieras y vivir, simplemente». No siempre es así. La obra aborda un tema que «desgraciadamente» sigue siendo actual, como es la homofobia «y cómo hay gente que no tolera un beso entre dos mujeres». La puesta escena «no da tregua» al público, que pasará de «reír a llorar», continuamente, del presente al pasado.

‘No más besos’ acaba de concluir la tercera temporada en el teatro Lara de Madrid y lleva desde noviembre en ruta de gira por la geografía nacional. Tras la parada en Badajoz, la próxima semana estará en Aranjuez y también tiene fechas previstas en abril, tras un parón obligado por la situación sanitaria. La obra se está representando desde hace dos años y medio, aunque Lara Dibildos se incorporó en junio en la tercera temporada, cuando se relanzó de nuevo. La experiencia en todo el recorrido ha sido, según su coprotagonista, muy satisfactoria por la reacción del público, «que acaba llorando». «En el teatro empatizas con los personajes, los terminas amando, ves sus sueños, sus ilusiones, que tienen una familia», cuenta la actriz, que destaca que lo que ve el espectador sobre el escenario es «amor» y «que simplemente no hay que meterse en la vida de los demás”.

Miriam Vázquez está metida en otro proyecto: ‘Más frío que aquí’, una obra de Laura Wade que tradujo durante el primer confinamiento. La empezaron a ensayar hace un año y llegó a estrenarse en Valladolid con Dibildos. Fue entonces cuando coincidieron, aunque este proyecto se quedó aparcado. ‘No más besos’ llevaba seis meses en el cajón cuando los llamaron del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) para participar en la programación del Orgullo LGTBIQ+ y Dibildos se incorporó al elenco, que completan Íñigo López y Óscar Olmeda, que además es el director.

El precio de las entradas es de 25 euros en butaca de patio y 20 euros en el anfiteatro.