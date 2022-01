El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, registró ayer una moción para defender en el pleno municipal de este mes que se mantenga la ampliación de terrazas para los establecimientos de hostelería, medida implantada tras el confinamiento. El consistorio decidió no prorrogarla en 2022 al entender que no se dan ya las restricciones existentes meses atrás, pero Vélez, socio de gobierno de PP y Cs, considera que la causa que originó estas iniciativas «no ha acabado todavía». Por eso pide que esta medida prosiga hasta el próximo 31 de diciembre, y solicita, además, que se exima a la hostelería de pagar la tasa correspondiente a la instalación de veladores.