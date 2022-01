La Consejería de Cultura estudia otras vías de financiación para renovar la iluminación de los jardines del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac), después de que este proyecto se haya quedado fuera de los posibles a financiar en la primera distribución de los fondos del Plan de Recuperación Next Generation UE destinados al sector cultural, aprobada en la Conferencia Sectorial de pasado mes de julio pasado. El motivo, según explicaron fuentes de este departamento, es que no se han establecido partidas para modernización de infraestructuras museísticas de titularidad autonómica.

En esta convocatoria, a Extremadura le han correspondido 8,1 millones, que la Junta invertirá en la modernización de espacios escénicos y musicales, ayudas a salas de cine, aceleradoras culturales, programación cultural en el medio rural, rehabilitación de patrimonio histórico, dotación de bibliotecas y mejora de archivos.

Cultura anunció en noviembre de 2020 que estaba elaborando un proyecto para renovar al completo la iluminación exterior del Meiac, pues la actual data de hace 25 años, cuando se inauguró, por lo que ha perdido «potencia lumínica» y, además, supone un elevado consumo de energía eléctrica. La intención era que esta actuación se pudiera financiar con fondos europeos, a través de las ayudas destinadas a eficiencia energética del plan de recuperación de la Unión Europea, pero finalmente no podrá ser así. No obstante, la consejería mantiene sobre la mesa el proyecto, aunque aún no concreta ni qué presupuesto ni que plazos tendrá, a la espera de hallar financiación alternativa.

La Junta informó de su voluntad de renovar el sistema de alumbrado exterior del museo pacense después de que la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz denunciase públicamente que los accesos y los jardines del Meiac estaban «entre tinieblas» a causa de la escasa iluminación, lo que no favorece la entrada de visitantes. La Consejería de Cultura reconoció entonces que era consciente de esta situación y que por eso desde hacía un tiempo se estaba trabajando para sustituir las actuales luminarias por otras. Para contrarrestar la situación, hasta que la actuación se pudiera llevar a cabo, anunció que se encendería de seis a ocho de la tarde las luces de la entrada por la calle Museo, que hasta ese momento solo se activaban cuando había algún acto o inauguración, pero no de manera habitual por el alto coste.

Las quejas de la Cívica se producían después de que el Meiac, con la intención de acercar este importante centro cultural a la ciudadanía, decidiera en julio de ese año mantener abierta hasta las diez de la noche la puerta de la calle Museo, para que los ciudadanos pudieran visitar y transitar por sus jardines, además de utilizarlos como ‘atajo’ para llegar hasta la calle Virgen de Guadalupe, a donde da el otro acceso. La voluntad de Cultura es que los pacenses se «familiaricen» cada vez más con el museo y sus jardines, para lo que se han llevado a cabo distintas actividades, como talleres infantiles o el mural que pintó en el exterior el artista extremeño Daniel Muñoz, la primera obra específica para este espacio desde que se inauguró el Meiac, a lo que se suma el traslado de la programación de la Filmoteca de Extremadura, que hasta antes de la crisis sanitaria tenía como sede el Centro Joven.