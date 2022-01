Solo por curiosidad, algunos conductores se subieron ayer a sus coches para recorrer los 4,1 kilómetros del primer tramo ejecutado de la Ronda Sur de Badajoz, que incluye el puente ‘25 de Abril’, el quinto sobre el Guadiana a su paso por Badajoz. El nuevo vial, que conecta la carretera de Olivenza y la avenida de Elvas, se abrió al tráfico rodado minutos antes de la una de la tarde, después de que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, acompañado por el alcalde pacense, Ignacio Gragera, y la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, pasearan a pie por el puente para ver ‘in situ’ el resultado tras tres años de obras.

Vara aseguró que completar los 17 kilómetros de la Ronda Sur es una «prioridad» para el Gobierno regional, que ha invertido más de 30,7 millones de euros, con cofinanciación europea, en este tramo -- el más complicado y costoso por su trazado-- y que ha adjudicado ya la redacción del proyecto del segundo, que unirá la carretera de Olivenza con la de Valverde (más de 4,5 kilómetros). Estará listo en otoño y luego habrá que licitar su ejecución, por lo que las obras no podrán comenzar antes de 2023.

En este sentido, el presidente señaló que se está estudiando si parte de su financiación, incluida en los presupuestos regionales, se puede incluir en el Programa Operativo de la Unión Europea, que todavía no está cerrado, aunque sí comprometida esta actuación. Quedarían pendientes otros dos tramos más el denominado 1 en plano, de la carretera de Sevilla a la de Valverde (3,6 kilómetros), y el 4, del recinto ferial de Caya a la A-5 (casi 4,8 kilómetros).

«Lo deseable es hacer el resto de tramos cuanto antes», afirmó Vara, quien no concretó ninguna fecha y reconoció que estas inversiones deben ser «compatibles» con otras prioridades que existen, por lo que hay que intentar «equilibrar» el reparto de fondos.

A su juicio, la Ronda Sur permitirá a Badajoz ser una ciudad «mucho mejor comunicada y habitable», aportando elementos importantes al principio del urbanismo ‘amable’: «que ayuda a la gente a vivir, sentirse y desplazarse mejor». «Es una obra buena», recalcó, que beneficia a la ciudad, pero también a otros muchos municipios de las comarcas de los Llanos de Olivenza y Sierra Suroeste y también de Portugal.

También el alcalde puso en valor la importancia de esta «gran obra» que, según dijo, redundará en beneficio de la movilidad de la ciudad, descongestionando el tráfico de otras vías, además de suponer la mejora de otras de titularidad municipal, como es el caso de la avenida Rui Nabeiro, que la Junta ha acondicionado con una inversión de más de 900.000 euros para que pueda asumir el tráfico de la Ronda Sur.

Gragera quiso reconocer el «empeño y esfuerzo» del Gobierno regional por hacer realidad este proyecto, al tiempo que pidió que, aunque sabe que existe el compromiso, se avance en el resto de tramos de la futura circunvalación de Badajoz.

Sobre otra infraestructura que demanda el ayuntamiento pacense, el sexto puente sobre el Guadiana, que conectaría La Granadilla con la avenida de Elvas, también se pronunció ayer Vara. A preguntas de la prensa, señaló que en los próximos meses se analizarán con detalle los efectos de la apertura de este primer tramo de la Ronda Sur sobre el tráfico de la avenida Sinforiano Madroñero y el puente Real, que será lo que marque los plazos para plantear la construcción de un sexto puente, esta vez en el casco urbano.

No obstante, el presidente extremeño reconoció que, teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico que se está produciendo en la avenida de Elvas y su entorno, será «necesario» un nuevo puente, que también se tendrá que incorporar a la lista de prioridades. De momento, aún no hay plazos ni inversiones concretas.

La polémica por el nombre del puente se aparca

Pese a las discrepancias por el nombre del nuevo puente sobre el Guadiana, la polémica ayer no pasó de algunas anécdotas. La Junta, titular de esta infraestructura ha decidido que se denomine 25 de Abril, frente al deseo del Ayuntamiento de Badajoz de se dedicara a Bárbara de Braganza. El alcalde en un corrillo informal comentó que el nombre de la infanta debería reservarse «para el sexto puente», sin querer volver a abrir ‘la herida’ en un día importante para la ciudad por la apertura del primer tramo de la Ronda Sur. El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, no quiso que su desacuerdo con la denominación del puente pasase desapercibida en su inauguración y se colocó una pegatina sobre su abrigo en la que se podía leer Bárbara de Braganza, en mayúsculas. Al acercarse al presidente de la Junta antes de que comenzara la visita oficial, le dijo con tono de humor: «A ver si cambias de opinión». Aunque el cartel con el nombre del puente aún no se ha puesto, la decisión es firme: 25 de Abril, como ‘guiño’ a los vecinos portugueses y su Revolución de los Claveles.