Yolanda Cabrera Sánchez, una ilustradora de Almendralejo, licenciada en Bellas Artes, profesora de Plástica en el instituto Carolina Coronado, firma el cartel que ha seleccionado el Ayuntamiento de Badajoz para promocionar el Carnaval 2022. Lleno de colorido, el diseño está protagonizado por la joven integrante de una comparsa, maquillada y cubierta de telas, plumas y cintas y un gran gorro cargado de adornos, que es el elemento que más caracteriza a los grupos que desfilan en el Carnaval pacense, a los que retrata con esta ilustración. El primer premio está dotado con 1.500 euros.

El cartel lleva por título ‘Amaterasú’ y, según informó ayer el concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, se imprimirán 1.000 ejemplares. Su puesta de largo tendrá lugar en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra este mes en Madrid.

El título de la obra seleccionada tiene su historia. Se refiere al nombre de la diosa japonesa el Sol, la estrella que corona el gorro. El cartel de la ilustradora almendralejense ha sido seleccionado entre 20 propuestas que se presentaron al concurso convocado por el ayuntamiento y que es de ámbito nacional. Posiblemente, el diseño elegido para este año es de los que más responden a las características propias y singulares entre los seleccionados en las últimas ediciones de este concurso, porque recoge las características propias de las comparsas que desfilan en la ciudad.

Aunque nunca ha participado, la autora ha visto los desfiles. «Conozco bastante bien los carnavales de Badajoz porque soy extremeña y lo que he querido plasmar ahí es lo que he visto desde pequeña: mucho color, movimiento y mucha fantasía», comentaba ayer la ilustradora. «A mí de pequeña me maravillaban esas mujeres y niñas, en las que yo me fijaba, con esos disfraces maravillosos, y cuando decidí hacer el cartel quise plasmar esos recuerdos». Está tan ilusionada con el resultado, que cuando lo presentó al certamen encargó otra copia que decora su lugar de trabajo.

Yolanda Cabrera no es una habitual de los concursos de carteles. De hecho, solo participó hace unos años a algunos cuando estudiaba. Le apetecía concurrir al del Carnaval de Badajoz pero sus compromisos con editoriales no le dejaban tiempo, hasta que decidió hacerlo en esta edición. Es el primer concurso de cartel de Carnaval que gana y tiene otro presentado que aún no se ha resuelto. Nunca pensó que lo elegirían. «Yo nunca espero ganar nada y ahora parece que estoy en racha, porque hace poco he recibido otro premio internacional de ilustración en Albacete».

El concejal presentó el cartel acompañado de José López, director de Instituciones de Ibercaja, la entidad que asume el patrocinio del Carnaval de Badajoz. Los términos del acuerdo firmado con el ayuntamiento se darán a conocer en una próxima comparecencia con el alcalde.