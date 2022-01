Para el maquetista pacense Juan Carlos Hernández, los mínimos detalles son la columna vertebral de sus obras, como demuestra su último trabajo: una maqueta del antiguo estadio del Atlético de Madrid, el extinto Vicente Calderón, en la que ha invertido casi cuatro años de su «tiempo libre».

Enamorado de las maquetas y del fútbol, Hernández presentó ayer en El Corte Inglés de Badajoz la recreación en miniatura del viejo ‘templo colchonero’. Lo hizo acompañado por alguien que pisó ese campo durante once temporadas, el exjugador rojiblanco Eusebio Bejarano, quien se mostró «impresionado» por el resultado. «Solo le falta el público y los jugadores», dijo el exfutbolista, quien reconoció que la maqueta le hacía recordar sus tiempos de profesional y los títulos ganados. «No le falta detalle, he mirado por donde pasaba el río, donde estaba la puerta 0 y es idéntica», añadió Eusebio.

Juan Carlos Hernández, cristalero de profesión, explicó que todas las piezas han sido realizadas por él mismo, ya que compra los materiales y los transforma, pero no adquiere elementos ya fabricados. Los asientos llaman la atención en este último trabajo, pues son 55.000 fabricados a mano con vinilos de colores y pegados uno por uno. Las otras piezas son de plástico.

A pesar de ser reconocido forofo del Real Madrid -ya elaboró una maqueta del Santiago Bernabéu-, Hernández quiere que con su maqueta del antiguo estadio colchonero «no muera del todo» un símbolo tan emblemático para la ciudad de Madrid y para muchos aficionados rojiblancos. La escala no es perfecta pues está en relación a los asientos. Mide 1,80 por 1,60 metros.

Su objetivo es que esta pieza llegue a una peña o al museo del Atlético. La del Bernabéu la adquirió un coleccionista de Irlanda. Hernández se puso en contacto con el club rojiblanco, pero le respondieron que esta nueva maqueta no tenía cabida en su museo. De momento, asegura que esta réplica del Calderón no está en venta, pero no sabe qué pasará después de esta exposición. Tampoco tiene claro qué precio le pondría, pues es imposible una cantidad que compense las horas de trabajo que le ha dedicado.

A la inauguración de la exposición de la última maqueta de Hernández, que también ha reproducido los estadios Nuevo y Viejo Vivero y las plazas de toros de Badajoz y Olivenza, asistieron Alonso Merchán, coordinador de peñas del Atlético en Extremadura, y Miguel Luna, responsable de Comunicación de El Corte Inglés.