Un varón de 47 años perdió ayer la vida tras caerle tierra encima mientras trabajaba en las obras de cimentación de un edificio en la calle Matilde Tagle de Badajoz, muy próxima al restaurante KFC, en la zona de desarrollo de la avenida de Elvas. El accidente laboral ocurrió a la altura del número 28, en torno a las 13.30 horas. Según informaron fuentes del parque municipal de bomberos, el trabajador se encontraba limpiando el interior de una zanja de gran profundidad cuando, por motivos que se investigan, parte del muro de tierra del perímetro de la obra, la que está por debajo del acerado, se vino abajo y cayó sobre él. La altura del muro puede rondar los 5 metros. La víctima se llamaba Florencio G. de la P., era de Badajoz y llevaba dos semanas trabajando en esta obra, que está en su fase inicial.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 informó de que al hombre le cayó tierra encima y quedó sepultado. Pero testigos de lo sucedido aseguran que la tierra solo lo cubrió parcialmente. Civitas Pacensis es la promotora de esta obra, cuya constructora es Met Sur, que a su vez tiene subcontratada a Extrasur para los trabajos de cimentación. Según fuentes de Civitas Pacensis, el trabajador no quedó sepultado por completo sino que la tierra se le vino encima y lo cubrió hasta la cintura. Un testigo presencial explicó que mientras los compañeros intentaban liberarlo quitando la tierra, el hombre estaba consciente, hablaba incluso, aunque se mostraba muy nervioso. Cuando los bomberos y el personal sanitario llegaron, aún respiraba..

Si fue así como sucedió, las mismas fuentes expresan que no entienden cómo pudo sobrevenir el fatal desenlace, pues el accidente debería haberle afectado solo a las piernas. Este relato coincide con el del encargado de la obra que, visiblemente afectado por lo sucedido, no quiso hacer declaraciones, pero sí se lo explicó a otro trabajador que se acercó al lugar de lo ocurrido, a quien contó que el trabajador no llegó a estar sepultado. Además del aplastamiento, el hombre resultó golpeado por los escombros desprendidos y presentaba rasguños en la cara

Los propios compañeros consiguieron retirar la tierra y escombros y sacarlo de la zanja. Cuando minutos después llegaron los bomberos, trasladaron al hombre aún con vida a una zona más segura para que pudiera ser atendido por el personal sanitario del 112, según explicó Juan Lorenzo López, jefe de guardia de los bomberos. Pese a los esfuerzos de los médicos, tras más de 20 minutos intentando reanimarlo, solo pudieron certificar su muerte.

En el accidente laboral no resultó herido ningún trabajador más. Al lugar de los hechos, además de una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeños de Salud (SES) y los bomberos, se desplazó la Policía Nacional.

La obra en la que ha ocurrido este accidente laboral está recién empezada pues aún se encuentra en la fase inicial de excavación. Se trata de la construcción de un edificio de 52 viviendas, anexo a otro, promovido también por Civitas Pacensis, con la misma constructora, cuya edificación sí está muy avanzada pues ya van a comenzar con los trabajos de carpintería en el piso piloto.

En la obra donde sucedió el trágico suceso había media docena de trabajadores (entre ellos, un maquinista) que tras el accidente la abandonaron por orden judicial, pues se acordonó la zona.

A primera hora de la tarde se acercaron dos inspectoras del Ministerio de Trabajo para preguntar por las circunstancias de lo ocurrido. Según Civitas Pacensis, todo está en regla en materia de seguridad laboral. En el momento de lo ocurrido, la víctima llevaba puesto el casco reglamentario de protección, según fuentes de la constructora. De la investigación se ha encargado la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía.