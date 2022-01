La Plataforma de Hosteleros de Badajoz solicitará al ayuntamiento de la capital pacense que mantenga la medida excepcional de ampliación de terrazas de establecimientos aprobada tras el confinamiento, que ha dejado de estar vigente desde el inicio del año. El ayuntamiento alega que no se dan ya las restricciones que generaron esta medida excepcional. Pero los hosteleros discrepan respecto a este planteamiento, tal y como ha explicado a Efe el presidente de la plataforma local, José María Pérez Marqués, que ha hecho público el malestar del colectivo a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

Según ha manifestado el portavoz, aunque algunas restricciones hayan desaparecido, aún continúan otras como el mantenimiento de las distancias de seguridad, lo que obliga a dejar espacios de separación entre mesas y, por tanto, a disponer de menos terraza. «La situación de restricciones no ha decaído puesto que el hecho de tener que mantener las distancias, social y sanitaria, entre mesas implica que si no se mantiene la ampliación de espacios, la concesión de licencias se vería mermada en no menos del 40%», recoge el comunicado,

La medida de ampliación de veladores, ha señalado Pérez, «no suponía por tanto contar con más espacio, sino compensar el perdido como consecuencia de las restricciones», y por tanto «si un establecimiento tenía concedido por ejemplo ocho mesas, lograba mantener ese número».

A su vez, en su opinión la medida es «muy importante» en un escenario donde la hostelería no ha recuperado los niveles prepandemia «ni de mucho», más si cabe con el incremento de la incidencia de casos desde Navidad. «El periodo navideño prometía mucho, pero finalmente ha sido irregular, con muchas cancelaciones, entre otros problemas», ha explicado el presidente de la Plataforma de Hosteleros pacense.

La caducidad de la medida excepcional supone en este sentido la pérdida de un 30% en ventas en el caso de los establecimientos que consiguen llenar toda su terraza, un volumen de facturación por tanto «muy importante», ha manifestado. La decisión ha generado de este modo mucho pesar entre los empresarios pues se considera que los efectos del covid ni mucho menos se han diluido. El sector pedirá una reunión con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, para solicitar al ayuntamiento que «rectifique».

Gragera ha argumentado en los últimos días que la medida de ampliación de terrazas era «excepcional» y sujeta a las restricciones de aforo en los interiores de los locales, de ahí que haya perdido su vigencia y caducado una vez alcanzado 2022. Por este motivo, no se ampliará esta decisión excepcional, ya que «debe volverse a la normalidad poco a poco», defendió el alcalde.