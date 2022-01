El 7 de enero podría ser nombrado el día oficial de que los niños jueguen con los regalos de Reyes y de que sus padres guarden hasta el año que viene el árbol y el belén. La Navidad se ha ido, pero ha dejado tras de sí un rastro de normalidad que alivia a los comerciantes de cara al futuro.

En líneas generales, los 54 puestos del mercado que ha estado ubicado en el paseo de San Francisco desde el 26 de noviembre hasta el 5 de enero valoran positivamente el resultado de esta edición sin aforo. Algunos artesanos han llegado incluso a alcanzar cifras de venta previas a la pandemia. Es el caso de Arancha Sánchez, que, con sus productos de madera y tejido, ha vuelto a vender lo mismo que antes de que irrumpiese el coronavirus. «Este año ha ido muy bien, estamos bastante contentos. Parece que la gente tenía ganas de salir a la calle y de comprar», señala. Habla en plural porque su compañero, David Millán, ha tenido el mismo éxito. Reconoce que, a partir del puente de diciembre, la afluencia bajó, «supongo que por los numerosos confinamientos», pero, aún así, no puede decir que esté insatisfecha.

Tampoco lo puede manifestar así María, de Plata Vayrem. Lleva seis años como autónoma y ha participado en el mercado de San Francisco todos menos los dos últimos, donde a la pandemia se le unió su embarazo. Sin embargo, asegura que el nivel de ventas es exactamente el mismo que la última vez que montó su puesto: «Hacemos ferias de muestras por todos los pueblos de Badajoz y aquí también. La gente ya nos conoce». De hecho, creía que los últimos días del mercado, entre Nochevieja y el día de Reyes, iban a ser más flojos, pero finalmente no ha sido así: «Pensábamos que la gente ya tendría los regalos comprados y nos hemos llevado la sorpresa de que no, de que están respondiendo hasta el último momento».

A quien también han respondido ha sido a Eduardo Silva. Aunque le es imposible averiguar si el nivel de ventas que ha alcanzado este año, el tercero en el que participa en el mercado, ha sido óptimo, sí considera que le ha ido bien gracias, en parte, a que la cada vez mayor normalidad sanitaria ha permitido la vuelta de juegos y talleres navideños para niños, justo el público directo de las marionetas infantiles que ofrece.

El auge de la tasa de positivos por coronavirus que empezó a darse en diciembre no le hizo temer nunca la clausura del mercado: «No tuve miedo de que lo cerrasen porque si te pones a ver lo que hablan sobre los contagios, todos llegan a la misma conclusión: hay mucha más gente pasando el virus pero de forma mucho más leve, y que haya volumen no significa que la situación sea más grave. Si prestas atención a toda la información, no tienes de qué preocuparte».