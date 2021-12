Los impuestos y tasas municipales no subirán en Badajoz en 2022, según se comprometió ayer el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y así figurará en los presupuestos del próximo año, que aún no se han aprobado. Pero el ayuntamiento sí empezará a cobrar de nuevo las tasas del mercadillo y de veladores, que se suspendieron en 2021 para ayudar a dos sectores especialmente afectados por la crisis sanitaria y económica. «Como ya no hay restricciones que impedían desarrollar su trabajo, las exenciones temporales se vuelven a habilitar», explicó, si bien aclaró que si se restableciesen limitaciones la parte correspondiente no se les cobrará.

Gragera compareció para hacer balance de la actividad desarrollada por el ayuntamiento en el año que termina. Destacó que en plena pandemia «crecen prácticamente todos los sectores de la ciudad». Así, en 2021 se han otorgado 468 nuevas licencias de obras, que son más del triple del último año del anterior mandato, el 2018. La construcción de viviendas en Badajoz se ha duplicado y en un solo año se han creado más que en cuatro años, entre 2015 y 2019. Además, el alcalde quiso poner sobre la mesa que junto a la inversión privada ha estado la del ayuntamiento que, en un solo año, según dijo , ha realizado la mayor inversión «de la historia» en asfaltado, acerados, plataforma única y obras de accesibilidad. «La ciudad está experimentando una renovación integral sin distinciones de barrios», porque «este gobierno no tiene ninguna discrepancia ideológica ni territorial». Defendió que la ciudad es ahora «más atractiva que nunca para la inversión privada» y el ayuntamiento ha contribuido a ello. «Badajoz es imparable», para lo cual requiere la implicación de otras administraciones. «Vamos a tender puentes pero también vamos a exigir» y pidió a todas las fuerzas políticas municipales que se sumen, sin poner por delante «el carnet», como ha ocurrido con el centro de energías renovables. Lamentó que el PSOE les reproche que el equipo de gobierno local no sepa pedir, pero es ahora el Gobierno central, gobernando por los socialistas, el que «arrebata» el proyecto a Badajoz. «El PSOE no está ni se le espera», lamentó. "Ha sido un año complicado y difícil que hemos solventado con estabilidad, ilusión y ganas de trabajar" En el ámbito político, reconoció que ha sido «un año complicado y difícil, que hemos solventado con estabilidad, ilusión y con ganas de trabajar, éste es un gobierno que funciona, estoy orgulloso de todos los concejales», recalcó. El alcalde aprovechó para agradecer y animar a todos los integrantes del equipo de gobierno y a los trabajadores municipales «por haberse comportado de manera ejemplar y eficaz poniendo por delante su vocación de servicio público» en un año «especialmente duro», en circunstancias que no se detendrán en 2022. Al hilo de este mensaje, Gragera quiso destacar que «este gobierno ha demostrado que, a pesar de las dificultades, los proyectos avanzan y la gente lo ve la calle», así como que «este mandato está siendo el de las soluciones», a pesar de los «mensajes catastrofistas», en respuesta al portavoz socialista, que momentos antes había ofrecido una rueda de prensa. En contestación al PSOE también aseguró que el gobierno municipal sí tiene un proyecto para la ciudad y reafirmó su compromiso de seguir reivindicando inversiones a otras administraciones. «Este gobierno -insistió- es absolutamente estable, a pesar de lo que digan y es cercano», manifestó, al reivindicar que está pendiente de los problemas de los ciudadanos. Anunció que en enero se terminarán los proyectos de tecnología led en el alumbrado público de todos los poblados. También se han adjudicado los lotes para el arreglo de las fuentes de la ciudad y se crearán nuevas bolsas de aparcamientos en zonas que los necesitan, según anunció. Se refirió al impulso a la eurociudad, que continuará con la presidencia de Elvas en 2022. El siguiente paso es la agrupación de cooperación transfronteriza para poder acudir a proyectos conjuntos sin tener que depender de tres procedimientos administrativos y de tres presupuestos. Gragera dio datos. Del anexo de inversiones se han adjudicado o ejecutado en torno a 7 millones de euros. Queda pendiente el campo de fútbol de Gévora (2,8 millones de euros), que se acometerá con cargo a 2022 «en la primera parte del año». En cuanto a la estrategia Dusi, está el 84,37% ejecutado o en ejecución. 2,3 millones están pendientes de adjudicación porque ha habido que reajustar los proyectos. El plazo termina en diciembre de 2023. En cuanto al Plan de Impulso, «ha supuesto un reto absoluto» para los servicios municipales. De 19,1 millones previstos, casi 13 estarán en contratación o adjudicados en enero. Quedan por contratarse dos partidas mayores en la red de aguas y el polígono d e Balboa. La del Campillo, superior a 2 millones, está pendiente del permiso de Patrimonio para avanzar.