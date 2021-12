El conventual concepcionista, también denominado franciscano, cerrado desde 2003, volverá a tener uso, aunque no será posible hasta finales de 2023, como muy pronto, porque requerirá una obra de rehabilitación y adecuación para adaptarlo a los futuros servicios que acoja. Ya es un edificio municipal. El Ayuntamiento de Badajoz acaba de firmar este jueves, penúltimo día de 2021, la compra del emblemático inmueble por 741.000 euros a su anterior propietario, Miguel Ortiz-Cañavate, empresario vasco afincado en Japón, que se hizo con este edificio del siglo XVIII para convertirlo en casino y hotel de cinco estrellas, un proyecto que se truncó cuando el grupo Franco-Orenes-Río ganó el concurso del Casino de Extremadura. La compra de este espacio histórico, que tiene una superficie de 5.900 metros cuadrados, estaba prevista en el anterior Plan de Impulso, que reservó una partida de 850.000 euros. La diferencia se destinará a los gastos derivados de la operación.

El conventual franciscano ocupa una manzana en pleno corazón del Casco Antiguo, de ahí el interés del ayuntamiento en ponerlo en funcionamiento, para contribuir a la revitalización de su entorno. Se encuentra entre las calles San Juan, Bravo Murillo y San Gabriel, unido a la iglesia de la Concepción, que fue la capilla de convento en su origen. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha explicado que el procedimiento para la adquisición ha sido "largo y complicado", pero el ayuntamiento tenía claro su interés por hacerse con la propiedad para centralizar servicios municipales que están dispersos en distintas ubicaciones, lo que en estos momentos dificulta su prestación y complica el trabajo interno. Destaca que es una "doble oportunidad, pues responde a las necesidades de espacio, de ubicación, al situarse cerca del palacio consistorial y al "compromiso con el barrio histórico", ya que está en pleno corazón de la ciudad y se pretende dotar de servicios que atraigan a su vez a la iniciativa privada. El alcalde ha querido agradecer el trabajo realizado para sacar adelante esta operación y poner al día el expediente de la concejalía de Patrimonio, con Francisco Javier Gutiérrez al frente, y de Economía y Hacienda y de Inmuba, Eladio Buzo. También ha agradecido la "generosidad" del propietario, pues aunque el precio está muy por debajo, según cuentan en el ayuntamiento, ha hecho un esfuerzo para que el inmueble esté al servicio de la ciudad de Badajoz. Los técnicos municipales han invertido más de tres meses en estudiar, analizar y medir con minuciosidad el edificio, lo que les ha llevado a concluir que tiene más metros de los que inicialmente constaban (5.400).

"Ya sé que el romanticismo y el mecenazgo no existen, pero mis socios japoneses y yo estamos muy contentos de que sea el pueblo de Badajoz el que lo vaya a disfrutar"

En la firma ha estado presente Ortiz-Cañavate, quien ha explicado que la sociedad que representa ha mantenido durante todo este tiempo la titularidad en la confianza de poder acometer algún proyecto. Ha recordado que adquirieron el edificio para que hubiese sido el Casino de Extremadura. "Desafortunadamente no ganamos, aunque la ciudad estaba volcada con nosotros, porque suponía darle un impulso muy grande a toda la zona, hasta la plaza Alta, que es lo que va a hacer ahora el ayuntamiento, por eso hemos decidido vendérselo". El empresario ha descrito como "muy bonito" y "romántico" el proyecto que tenían previsto, pues además de casino incluía un hotel y un 'chill out' en la parte de arriba. Tras venirse abajo estas intenciones, estudiaron otras alternativas, como habilitar viviendas "especiales", pero la nueva normativa no las permitía. Llegó la crisis económica e inmobiliaria y aunque habían mantenido la idea de acometer alguna iniciativa, en 2017 lo pusieron en venta, una pretensión complicada para un edificio de estas características. Hubo algunos interesados, según el empresario, "eran más bien especuladores". También optó una cadena hotelera e incluso estuvo previsto un centro con oficinas para abogados y procuradores. Al final se lo queda el ayuntamiento, para satisfacción de ambas partes. "Ya sé que el romanticismo y el mecenazgo no existen, pero mis socios japoneses y yo estamos muy contentos de que sea el pueblo de Badajoz el que lo vaya a disfrutar". En palabras del propietario, el ayuntamiento está haciendo "una compra económicamente maravillosa, no para nosotros, y espero que se beneficie la ciudadanía".

Según ha explicado el alcalde, en el nuevo Plan de Impulso existe una partida reservada para la redacción del proyecto de rehabilitación y puesta en uso del edificio, que se licitará en cuanto estén los pliegos, para que lo firme un arquitecto externo al ayuntamiento, que a partir de ahí buscará los fondos destinados a acometer la obra en años sucesivos. Gragera calcula que no podrá ponerse en funcionamiento antes de acabar 2023, porque cree que su plazo de ejecución estará entre 15 y 18 meses. "Es un edificio singular, muy grande y queremos que quede funcional, respetuoso con el entorno y sobre todo que sirva a los funcionarios municipales y también a los vecinos", ha manifestado. La idea es intentar ocuparlo entero. La pretensión sería unificar los servicios de Urbanismo pero dispone de espacio suficiente para cobijar otras prestaciones. Colectivos y asociaciones del entorno reclamaron, cuando hace más de un año se anunció la compra, que tenga uso también por las tardes. El alcalde ha señalado que se valorará esta petición pues hoy se ha dado un primer paso y reabrirlo "llevará su tiempo".

Respecto al estado de conservación del inmueble, Gragera reconoce que lleva sin uso mucho tiempo, a pesar de lo cual presenta deficiencias, que son subsanables. El propietario ha manifestado que han realizado en este tiempo algunas tareas de mantenimiento. Han sellado puertas y ventanas para evitar la entrada de intrusos, lo que no impidió que entrase un okupa. Como anécdota, ha comentado que han llegado a pagar una sanción por desprendimientos en la fachada. El alcalde asegura que lo que más les preocupaba era la estructura y las cubiertas, que están "francamente bien" y partir de ahora el ayuntamiento podrán todos los medios para convertirlo en "un edificio emblemático y simbólico de la ciudad".