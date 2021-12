Hay arrepentimiento y reparación del daño. La defensa del principal acusado del crimen del bar JM, que será juzgado por acabar con la vida de Jonathan F. M. el día de Navidad de 2019 tras dispararle tres tiros con una pistola, asegura que su cliente, J. M. M. C. se ha mostrado «arrepentido» por estos hechos «desde el primer momento», como a su juicio demuestra que él mismo llamara a la policía «inmediatamente», se entregara y reconociera ser el autor de los disparos.

Asimismo, la defensa, ejercida por Enrique González de Vallejo, afirma que desde que se hizo cargo del caso, su representado ha ido ingresando diferentes cantidades de dinero, «en la medida de sus posibilidades, pues se encuentra en prisión», en la cuenta consignada por el juzgado para reparar el daño causado.

De esta manera, responde a las declaraciones de la acusación particular, en manos de Fernando Cumbres, que lamentó que dos años después del crimen el inculpado no hubiera mostrado arrepentimiento ni se hubiera procedido a la reparación del daño a la familia del fallecido. A su juicio, el dinero entregado hasta la fecha es insignificante.

Gónzalez de Vallejo pide que su cliente sea juzgado por homicidio y no por asesinato como plantean la acusación particular y el ministerio público, pues asegura que los hechos no se produjeron «sin mediar palabra ni de manera sorpresiva», que es lo que recoge el escrito de calificaciones provisionales de la fiscalía, sino que el fallecido llevaba desde las cinco de la tarde del día de Nochebuena, cuando acudió al bar, mostrando una actitud «hostil» hacia J. M. M. C., con hostigamiento, insultos y amenazas hacia él, su mujer y sus hijos. Según el letrado, esto queda avalado en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del bar. Asimismo, niega que su cliente encañonara al primo de la víctima mortal con la pistola con la intención de matarlo, por lo que pesa sobre él otra acusación de tentativa de asesinato.

La defensa también aclara que, a diferencia de lo que sostienen fiscalía y acusación particular, la pistola utilizada en el crimen era de su representado y no de su hermano, como el primero declaró en sede policial y judicial desde el primer momento.

González de Vallejo aseguró que las lesiones denunciadas, por las que se acusa al padre del principal inculpado, no se produjeron fuera del local. El juicio por el crimen del JM, en el que además de J. M. M. C., su padre y su hermano, están procesadas otras dos personas por encubrimiento, sigue pendiente de fecha.