Con cambio de ubicación y un poco de retraso, pero Iberocio por fin ha vuelto a Badajoz. Este año, el aumento de casos de coronavirus ha obligado a trasladar las actividades de Ifeba, lugar donde se suelen desarrollar habitualmente, a espacios abiertos de distintas barriadas de la ciudad para garantizar una seguridad sanitaria que se completa con el uso obligatorio de mascarilla y la desinfección de todos los elementos comunes.

San Roque debería haber sido este domingo el primero en vivir el retorno de una de las ferias más esperadas por los pequeños pacenses. La lluvia, sin embargo, aguó la fiesta a los niños, que ayer, gracias a una ligera tregua de la climatología, pudieron por fin disfrutar de las actividades.

Este lunes, Cerro Gordo y La Pilara recibieron con ilusión la inauguración de una edición especial que cuenta con un espectáculo de magia a cargo del Gran Chiqui y otro circense; el pasacalles musical ‘El Baile de los Cuentos’, con los participantes ataviados como los protagonistas; un tren turístico; y cuatro talleres: reciclaje de vidrio, decoración de bolsas de tela y confección de adornos navideños, creación de chapas personalizadas, y elaboración de bálsamos labiales y saquitos con hierbas aromáticas.

Al aire libre

El hecho de llevar a cabo todas estas actividades al aire libre generó una gran afluencia de público en ambas barriadas, ya que muchos padres reconocían que, de haberse celebrado la feria en un sitio cerrado, no habrían llevado a sus hijos. «Él va con su mascarilla y supongo que en Ifeba controlarían los aforos, pero no es lo mismo», dice Sandra López en referencia a José Manuel, de 5 años. «Estás mirando todo el rato si hay mucha gente o no, pero con distancia y cuidado no hay problema. Hay que andarse con un poco de ojo y ya está», opina Silvia Martín, madre de Gonzalo, de 7 años.

Ambas valoran positivamente la idea que ha tenido el ayuntamiento organizando Iberocio casi en la puerta de sus viviendas en lugar de suspenderlo por completo: «En casa se entretiene mucho, pero un poquito de sol, actividad física y relación con otros niños no le viene mal», dice Sandra. Tanto es así, que es probable que acaben llevando a sus pequeños a otras barriadas para que pueda disfrutar de nuevo de una mañana igual de divertida que la de ayer.

Hoy le toca el turno a Valdepasillas y Las Vaguadas en las plazas de la Molineta y Rafael Mingarro, respectivamente; mañana, a San Fernando en el parque que lleva el mismo nombre; y el jueves, a Santa Marina, que clausurará la feria en la plaza de Conquistadores.

Durante todos estos días, además, se ha habilitado un punto fijo en el paseo del río Guadiana en la margen derecha que cuenta con una pista de 20x10 metros de fútbol, un chutagol para mejorar la destreza con el balón y una decena de vehículos a pedales (dos de ellos familiares) con los que se puede recorrer el parque.