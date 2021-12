El tradicional reparto de Roscón la mañana del día de Reyes (5 de enero) en San Francisco de Badajoz se mantiene, pero la porción de dulce no irá acompañada de la entrega de un vaso de chocolate caliente, que se suprime, para evitar que la gente permanezca y se acumule en el paseo consumiendo sin mascarilla. Así lo ha avanzado esta mañana de martes el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, como una medida que se ha acordado hoy ante el incremento de contagios por covid, con especial incidencia en la capital pacense.

Gragera no solo ha realizado este anuncio, con el que el ayuntamiento avanza en las decisiones restrictivas para intentar frenar la propagación del virus, sino que además se ha mostrado crítico con la Consejería de Sanidad. "Hay que intentar tener en cuenta que si la Junta de Extremadura toma decisiones como la de mantener las fiestas y los cotillones de Fin de Año en espacios cerrados, nosotros en espacios públicos abiertos seguiremos manteniendo las actividades, lógicamente con todas las precauciones". Así será porque, según ha recordado el alcalde, la situación hospitalaria no es "ni con mucho" la de hace un año, pues hay menos hospitalizados, lo que demuestra que el riesgo es "menor", aunque "obviamente cierto".

Además, insiste en que "lo que no puede ser" es que la Junta de Extremadura "pretenda que los demás modifiquemos y cancelemos incluso, como ha pasado con Iberocio, actividades que están perfectamente controladas en espacios interiores y ellos autoricen las del ocio nocturno, en la parte que les corresponde y compete". Gragera ha matizado que le parece "fenomenal" que se consientan las fiestas nocturnas, "pero no nos pueden pedir a nosotros lo que ellos no hacen". Por todo ello, ha insistido en que con actividades al aire libre que está organizando el ayuntamiento se garantizan mucho mejor las condiciones de salubridad que en espacios cerrados. "Si no hay restricciones, no las hay y nosotros seguiremos adaptando las actividades no por criterios de la Junta de Extremadura, que en este caso no ha dado ninguno, sino por responsabilidad y para que la Navidad se desarrolle en las mejores condiciones posibles".