El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz considera "imprescindible" tener ya el borrador del presupuesto municipal para 2022. Su portavoz, Ricado Cabezas, defiende que, si como ha repetido el alcalde, Ignacio Gragera, se va a abrir un periodo de diálogo con la oposición sobre las cuentas para el próximo año, es necesario que se les traslade el borrador, pues revisar el presupuesto "requiere un estudio en profundidad, más allá de analizar y proponer en los anexos de inversiones".

Los socialistas no quieren dejar esta tarea "para el último momento", como, según recordaron, ocurrió con el Plan de Impulso Extraordinario, que se aprobó con el voto unánime de todos los grupos. Cabeza reconoce que ahora es "más complicado", porque dar el visto bueno a las cuentas supone no solo validar las inversiones, "sino las políticas de todas las concejalías y de recursos humanos". "Por ese es importante tener los papeles a tiempo para ser útiles en la negociación", subrayó el portavoz del PSOE.

En este sentido, el grupo municipal socialista considera que si el equipo de gobierno se ha tomado "un año" para redactar el presupuesto, "no sería justo que al PSOE le den un cuarto de hora". Cabezas destacó que es "primordial" confeccionar "bien" el anexo de inversiones, sobre todo en los proyectos a ejecutar en 12 meses y que no necesitarán una programación plurianual. A su juicio, este capítulo de las cuentas es "más importante que nunca", pues cierra el círculo de actuaciones pendientes que no se han podido incluir al Plan de Impulso Extraordinario ni acoger a los fondos europeos de la Junta o el Gobierno central.