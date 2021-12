Su lugar favorito en Badajoz para comer o tomar una caña se ha convertido ahora en el escaparate de su obra. El artista pacense Fede Burgos expone una colección de cuadros en el restaurante Skakeo, en la avenida de Colón. No se trata de una muestra monográfica, sino que ha querido seleccionar un compendio de obras que reflejen la versatilidad de su trabajo: diferentes técnicas, formatos y estilos, para que el recorrido no se «monótono» para el espectador.

«Como consumidor artístico me gusta que los autores sean versátiles, sobre todo en la música. Me encanta un cedé de doce temas y que la mayoría de canciones sean estilos musicales diferentes... Antílopez, Queen, Robe o Calle 13 son ejemplos de esa versatilidad. Por eso intento hacer lo propio con mi pintura, para que sea más entretenida y no repetitiva», explica el autor. Así, en esta exposición reúne pinturas destinadas a la «decoración visual» y otras que contienen mensajes más explícitos, de denuncia o crítica social, para invitar a la reflexión a quienes las contemplen, «siempre buscando entre lo armónico o la belleza visual y el punto ácido de la crítica social». «El arte no solo está para agradar a los sentidos, el artista tiene, socialmente, un deber y un compromiso», defiende.

Sus cuadros se podrán ver en Skakeo, que acoge de manera regular exposiciones de diferentes creadores, hasta finales de febrero, en horario de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.30 horas (el 1 de enero el local permanecerá cerrado).

Fede Burgos se graduó en Bachiller Artístico en el instituto Reino Aftasí de Badajoz y posteriormente se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Ha exhibido sus obras tanto en exposiciones individuales como colectivas en diferentes ciudades de España y ha visto reconocido su trabajo con varios premios y menciones.