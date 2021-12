El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz pidió ayer, a través de un comunicado, que se renueve la cartelería informativa instalada en los parques del río, pues debido a su deterioro, no solo ofrecen «una mala imagen», sino que han dejado de cumplir su función, pues en algunos de ellos ni siquiera son legibles.

El PSOE recordó que en el Plan de Impulso aprobado por el ayuntamiento hay una partida para reponer los paneles de instalaciones museográficas, de las fortificaciones y otros edificios singulares de la ciudad, pero no para la señalética de los paseos del río, que informan sobre su flora y su fauna, con especial atención a la zona Zepa del azud. En este sentido, planteó que se incluya esta actuación en el anexo de inversiones de los presupuestos municipales para 2022, que aún no se han cerrado. Para los socialistas, la reposición de esta cartelería no se puede demorar.