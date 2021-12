El PP local de Badajoz emitió ayer una nota de prensa donde exigía al Servicio Extremeño de Salud (SES) «que recapacite y no reduzca los horarios de consultas médicas en los centros de salud de los poblados, que cubra con personal de refuerzo las bajas de los facultativos y no merme los servicios sanitarios en pleno auge de contagios por covid». Los populares pacenses denunciaban concretamente que, de los cinco médicos que componen la plantilla del ambulatorio de Sagrajas, hay tres de baja y que no van a ser sustituidos. Esto, añadieron, provoca que las consultas tanto en el centro de salud de esta pedanía como en el de Novelda solo se puedan pasar hasta las 11.00 horas.

La Consejería de Sanidad admite a este periódico que en Sagrajas y Novelda faltan tres médicos, pero señala que uno de ellos está ausente «por motivos justificados» y que su cupo de usuarios se reparte entre el resto de facultativos. En cuanto a las otras dos bajas, aseguran que están haciendo una «búsqueda activa» para intentar cubrirlas, pero que de momento no ha sido posible por la falta de médicos disponibles en la bolsa de trabajo del SES.