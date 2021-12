El Ayuntamiento de Badajoz ha decidido cancelar la fiesta de Nochevieja en la plaza de España, con las campanadas, el reparto de uvas y ambientación musical, ante la imposibilidad de garantizar que se cumplan las normas sanitarias y los aforos, en un momento en que los contagios y la incidencia del virus en la ciudad siguen al alza. Así lo ha anunciado el alcalde, Ignacio Gragera, al término de la Junta de Seguridad Local, en la que se han establecido los dispositivos de seguridad especial con motivo de la Navidad. Sí se mantiene la actividad infantil prevista para el 31 de diciembre, al mediodía, en este mismo espacio, pues se entiende que, además de ser menos multitudinaria, los menores asistirán acompañados por sus padres, por lo que se encargarán de que cumplan las medidas anticovid.

También sigue adelante la celebración de la Cabalgata de Reyes la tarde del 5 de enero, aunque se modificará el recorrido para que transcurra por espacios más amplios y evitar la aglomeración de público. Lo que no tendrá lugar será la tradicional recepción a Melchor, Gaspar y Baltasar en el paseo de San Francisco al final del itinerario, también con el objetivo de que no se produzcan concentraciones en este lugar. La cabalgata partirá de la estación de trenes y seguirá por la avenida Carolina Coronado, el puente de Palmas, Entrepuentes, la avenida de Santa Marina, la de Enrique Segura Otaño y Europa, desde donde en vez de girar hacia San Francisco, continuará por la calle Pedro de Valdivia, la avenida Juan Carlos I y Prim, para terminar en el entorno de puerta de Palmas. Todo el recorrido estará vallado y desde las carrozas no se repartirán caramelos.

Los vehículos aparcados a lo largo del recorrido se tendrán que retirar. A partir del 3 de enero los de Carolina Coronado, Pedro de Valdivia, Juan Carlos I y Prim, y el día 4, los estacionados en el resto de vías. Si no es así, los retirará la grúa municipal.

En cuanto al reparto del Roscón de Reyes, que se celebra ese mismo día 5 por la mañana en San Francisco, de momento, se mantiene en el programa navideño. No obstante, la decisión definitiva se tomará una vez que se garantice que se podrá organizar sin que el público se concentre en este paseo para degustarlo. La idea es que se entregue las porciones para que los ciudadanos se las lleven a casa o las degusten en otros lugares.

En cuanto a los servicios policiales, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, habrá hasta 1.400 entre las policías Local y Nacional y la Guardia Civil durante las fiestas navideñas. Se reforzarán los fines de semana y especialmente los días 24 (turno de día por las tradicionales cañas de Nochebuena) y el 31, por la noche. Este día también se habilitarán dispositivos extraordinarios en el entorno de los cinco establecimientos que han solicitado autorización a la Junta para cotillones, si finalmente se les concede (Hotel Río, Salones Murano, Complejo Alcántara. Puerta Vaguadas y Casino de Badajoz).

Gragera concretó que la Policía Local tiene previstos un total de 222 servicios, 42 más que el año pasado, y además intensificará los controles de alcoholemia y drogas a conductores.

En los dispositivos también participarán Cruz Roja y Protección Civil y se reforzará el servicio de limpieza.

Tanto el alcalde como el subdelegado del Gobierno hicieron un llamamiento a la responsabilidad individual y al cumplimiento de las medidas sanitarias para tratar de frenar la expansión del virus.