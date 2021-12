El Ayuntamiento de Badajoz ya está trabajando en las posibles alternativas que podrían sustituir a la Cabalgata de los Reyes Magos si la situación epidemiológica se complica y no permite que se celebre de forma presencial, tal y como se ha planteado en un principio. Dos días después de asegurar que el consistorio mantendría las actividades navideñas a la espera de lo que dictase Salud Pública, el alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera, anunció ayer que ya han pensado dos opciones ante posibles contratiempos que imponga la evolución de la pandemia.

La primera consistiría en modificar el itinerario de las 13 carrozas participantes cambiando las calles estrechas por otras más amplias que garanticen que el público guarde una distancia de seguridad prudente. La segunda pasaría por hacer estática la cabalgata. Los tres Reyes Magos estarían quietos en un punto concreto de la ciudad y serían los ciudadanos quienes entrarían en el recinto de forma «ordenada y controlada» para saludarlos.

Este evento navideño, por tanto, no inquieta demasiado al regidor –«obviamente, nos preocupa que el paso de los Reyes y el lanzamiento de caramelos acumulen a mucha gente, pero yo creo que con las dos opciones que planteamos lo podemos solventar»–, al contrario que las fiestas de Nochevieja en la plaza de España y el reparto de roscones el día 5, actividades que no ve factible reformular para que se lleven a cabo de forma segura. «Espero y deseo es que impere la responsabilidad individual. Nosotros desde lo público intentaremos ver soluciones, si es que las hay, y si no, pues nos plantearemos la cancelación de la mano de Salud Pública», añadió.

Tranquilidad

Gragera, no obstante, quiso mandar también un mensaje de tranquilidad: «Los datos de incidencia son los suficientemente altos como para que desde el ayuntamiento empecemos a tomar algunas decisiones, pero la situación hospitalaria y la ocupación de camas en UCI no tiene absolutamente nada que ver con el año pasado a pesar de que las cifras de contagio son similares. La vacunación funciona».

Ayer, Badajoz registró concretamente 625 positivos. 131 procedían de las 1.009 pruebas que se hicieron en segunda jornada del cribado masivo que el Servicio Extremeño de Salud (SES) habilitó el lunes en la antigua guardería ubicada junto al hospital Perpetuo Socorro. Estos casos, unidos a los 92 que salieron de los primeros 906 test de antígenos realizados, suponen un 11,64% del total de pacenses que acudieron a este punto. Hoy es el último día que la Consejería de Sanidad lo mantendrá abierto.

En cuanto a los 12 policías locales contagiados por covid, Gragera explicó que la situación «continúa exactamente igual», a excepción de uno de los agentes cuyo estado de salud ha sufrido un «pequeño empeoramiento».