La respuesta de la ciudadanía pacense ante el cribado masivo que el Servicio Extremeño de Salud (SES) habilitó el pasado lunes en la antigua guardería ubicada junto al hospital Perpetuo Socorro está siendo altísima. Sin embargo, la Consejería de Sanidad no prevé ampliar los días que ha establecido para hacer test de antígenos en Badajoz (terminan mañana), o al menos de momento, ya que, en caso de que las circunstancias lo requieran, sí que se plantearían cambiar de decisión y comunicárselo a la ciudadanía.

Los asistentes al cribado se cuentan por centenares. La primera jornada, de hecho, se saldó con con 92 casos positivos entre las 906 pruebas realizadas. La última se hizo a las 21.37 horas, a pesar de que el punto cerraba supuestamente a las 21.00. Aun así, hubo gente tuvo que marcharse a casa porque a las 20.00 los sanitarios marcaron un punto final en la cola invitando a quienes estaban detrás a regresar al día siguiente, donde ya se empezarían a hacer test desde las 11.00 y no desde 15.00, como el lunes.

Otros, al ver la cantidad de gente que había, directamente decidieron volverse a casa por sí mismos. Es lo que le ocurrió a Paula García, estudiante de Magisterio en la Universidad de Extremadura (UEx). Ayer, para curarse en salud, se plantó en los aparcamientos del Perpetuo Socorro a las 10.00, una hora antes de que empezasen las pruebas, y, aún así, tuvo que esperar bastante para lograr la suya y así poder pasar «tranquila y segura» las vacaciones navideñas con su familia en Casas de Millán, el pueblo cacereño del que procede. «A mí la verdad que me ha venido muy bien este cribado. Me parece genial que hagan esto, pero deberían abrir más puntos para que no se formen aglomeraciones y no haya colas tan extensas y tengamos que esperar tanto, sobre todo con este tiempo que hace», opinaba este martes con la capucha de su abrigo puesta para resguardarse de la lluvia.

Antonio Fernández, previendo la situación que podría encontrarse tras haberla presenciado también el lunes, se equipó con lo más imprescindible para esperar varias horas. Él se encontraba bastante más atrás que Paula a pesar de haber llegado tan solo 30 minutos más tarde. Además, esperaba algo apartado, como algunas personas más, para no acercarse al resto.

Control

En su caso, la Navidad no tenía nada que ver en su decisión de comprobar si estaba contagiado o no. De hecho, a lo largo de todo este tiempo ha comprado regularmente test de antígenos en la farmacia «para llevar un poco de control» debido a que su madre, a quien visita con frecuencia, es ya bastante mayor. Ahora, la alta demanda de estas pruebas ha provocado que estos establecimientos se queden sin existencias, por lo que no le ha quedado más remedio que ir a un cribado que considera mal organizado: «Para evitar concentraciones, lo lógico es que no hagan venir a alguien de San Fernando o de San Roque aquí cuando hay locales allí que se pueden habilitar con el mismo personal. En Ifeba lo hicieron mejor porque, aunque era un engorro tener que ir con el coche, evitabas el contacto con la gente. Esto es una locura», manifestaba ayer con resignación mientras lamentaba al mismo tiempo tener que hacer cola en un «descampado».

Alejo Maggi, como Antonio, se trajo una silla, aunque este joven jugador de baloncesto fue más allá, y también se llevó un termo con mate, la famosa infusión argentina, y un libro. Ni siquiera el hecho de tener inmovilizado su pie izquierdo le disuadió de la idea de esperar a la intemperie, aunque creía que lo haría bastante menos acompañado: «Me vine sobre las 10.15 pensando que iba a estar medio solo».

Bebés y ancianos

El SES anunció que este cribado iba dirigido a cualquier persona que no estuviese en aislamiento. Por eso, no era extraño encontrar en la cola bebés que prácticamente acababan de salir del hospital o ancianos que rozaban ya el siglo de edad. En la familia de Juan Antonio García, por ejemplo, se hicieron pruebas desde la bisabuela hasta el nieto. «Tal y como está la cosa ahora mismo, es preferible hacérnoslas por si acaso, y como ahora vienen las Navidades y nos juntamos más gente, pues con más razón. Hay que tener cuidado porque toda precaución es poca, así que seguiremos con mascarilla, geles y demás».

Él llegó allí pasadas las nueve, aunque su hijo llevaba esperando desde las ocho de la mañana. Por eso, cree que un solo punto de test de antígenos para los más de 150.000 habitantes que tiene la capital pacense es «poco». Aun así, no dudaron en acudir al cribado –«hay que aguantar»– con paciencia y positividad, pero de la emocional: «Esperemos que salgamos de aquí bien y siendo negativos».