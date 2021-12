La vuelta de la San Silvestre Pacense tendrá que esperar. La organización acaba de comunicar que ha decidido aplazar la tradicional carrera navideña de forma indefinida «hasta que las condiciones sanitarias lo aconsejen». La decisión, apuntan, «está motivada por el alarmante aumento de contagios actuales de covid y tras haber conocido la opinión de personas que colaboran de formas distintas con el evento».

De momento, no se plantean devolver la cuota de inscripción a las más de 1.500 personas que ya estaban apuntadas para el 26 de diciembre, ya que tienen la «esperanza» de poder celebrarla en otra fecha. No obstante, aseguran que lo harán si transcurre mucho tiempo y finalmente no puede llevarse a cabo. En ese sentido, los organizadores agradecen a los corredores su comprensión, manifestando estar seguros de que su decisión es la más acertada por el bien común.

Además, dejan claro que el aplazamiento no responde a notificación alguna por parte de ninguna autoridad sanitaria o política, sino que se trata de una determinación «personal» porque «ante todo debe primar la salud de los participantes». Las posibles dudas que puedan surgir se pueden consultar en el correo electrónico extremadura.natural@yahoo.es o en el número de teléfono móvil 665 270 260.