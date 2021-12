El Ayuntamiento de Badajoz, pese al aumento de los casos positivos de covid en la capital pacense, mantiene, por el momento, el calendario de actividades navideñas, pendiente, eso sí, de las indicaciones que reciba de Salud Pública. A preguntas de la prensa, el alcalde, Ignacio Gragera, explicó que el equipo de gobierno va «de la mano» con las autoridades sanitarias, que serán las que finalmente decidan si los actos más multitudinarios, como las campanadas de fin de año, el Roscón de Reyes o la cabalgata del próximo 5 de enero, se pueden celebrar o, como ha ocurrido con Iberocio, debe modificarse en función de los datos epidemiológicos.

En este sentido, Gragera insistió en que si hay que introducir cambios en el programa navideño, se hará «sobre la marcha», pues dependerá de lo que dictamine Salud Pública, con la que se tiene un contacto permanente. En el caso e Iberocio -puso como ejemplo- desde el ayuntamiento se ha entendido que era «razonable» que ante los datos de la incidencia acumulada en Badajoz no se realizasen estas actividades en unas instalaciones cerradas, por lo que se ha decidido trasladarlas a espacios abiertos en los barrios. El alcalde aseguró que, como se ha hecho desde el ayuntamiento pacense desde que comenzó la pandemia del coronavirus, se actuará con «lealtad absoluta» con la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura y se mantendrá el «compromiso» de poner en marcha o realizar los cambios que esta última determine.

Las campanadas de fin de año, el Roscón de Reyes o la cabalgata se desarrollan en espacios abiertos y hasta la fecha, según recordó Gragera, no existen limitaciones al respecto. No obstante, «por prudencia y como corresponde», se remitirá la comunicación de estos actos a Sanidad, que será la que evalúe si es procedente o no que se celebren y, por lo tanto, tendrá la última palabra.

El alcalde consideró que los cribados masivos que se han comenzado a realizar en Badajoz son «una garantía para todos» e hizo un llamamiento a la tranquilidad a la ciudadanía, a cuya responsabilidad apeló para frenar la expansión del virus.

Medidas preventivas

Por su parte, el sindicato Aspolobba ante los casos de covid en la Policía Local de Badajoz volvió a pedir ayer al ayuntamiento que ponga en marcha medidas para prevenir los contagios en este servicio y en el parque municipal de bomberos. Según el alcalde, hay 12 agentes positivos, de los que uno se encuentra hospitalizado, pero no está grave. Uno de los contagiados ya se ha recuperado y de los tres que estaban pendientes de los resultados, dos han sido negativos y otro positivo. El alcalde insistió en que esta situación no compromete «la operatividad del servicio», con más de 200 efectivos en plantilla. Sin embargo, Aspolobba cree que deben volver a crearse grupos burbuja y reabrir el Revellín de San Roque para repartir a los agentes. Gragera replicó que el escenario no es el mismo que antes de la vacunación, pero no descartó estudiar la medida, si fuera necesario.